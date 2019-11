Depois da chegada do Papai Noel, agora é a vez de testar a sorte para o Natal. A a cada R$ 350,00 em compras nas lojas participantes, os clientes trocam suas notas fiscais por uma gargantilha com pingente da Prata Fina – um por CPF e enquanto durar o estoque – e ainda recebem um cupom para concorrer a um automóvel Citroën C4 Cactus. O sorteio será realizado no dia 08 de janeiro, às 11h, na Praça de Alimentação do Shopping.

Para participar da campanha é necessário que o cliente apresente as notas fiscais de compras na Central de Troca de Cupons, localizada no 1º Piso.

Esse ano a magia do Natal do Shopping Jardim das Américas está ainda mais especial. O shopping apresenta uma decoração inédita ligada à solidariedade a ao espírito natalino que já toma conta do empreendimento desde sua inauguração. Até o dia 06 de janeiro, os clientes poderão aproveitar o Parque da Família do Erastinho, cujo passaporte solidário terá o valor simbólico de R$ 5,00 e o montante arrecadado será integralmente doado para a construção do primeiro hospital oncopediátrico do sul do País, o Hospital Erastinho. A atração conta com uma área gratuita com diversos brinquedos e uma área paga com carrossel e trenzinho.

“Durante todo o ano, o Shopping Jardim das Américas promove ações solidárias, por isso, neste Natal, resolvemos aproveitar o espírito natalino para estar ainda mais próximos deste hospital tão importante para o nosso Estado e nossa região”, afirma Daniella Soni, gerente de marketing do Shopping Jardim das Américas. “Sem dúvida, a decoração linda envolverá nossos clientes com a verdadeira mensagem do Natal, que é o amor ao próximo”.

Árvore Solidária – Este ano, os clientes poderão presentear as crianças em tratamento no Hospital Erasto Gaertner com a doação de brinquedos novos – a instituição de saúde fará a distribuição aos pacientes da Ala Pediátrica. Os nomes para escolha estarão na Árvore Solidária, localizada ao lado do Balcão de Informações, no Piso Térreo e serão recebidas até 10/12, no horário de funcionamento do Shopping.

Horários do Papai Noel:

De 09 a 28/11: 15h às 21h

De 29/11 a 5/12: 13h às 22h

De 06 a 12/12: 12h às 22h

De 13 a 19/12:11h às 22h

De 20 a 23/12: 10h às 22h

Dia 24/12: 10h às 18h

Valor da Foto:

Para quem quiser tirar uma foto profissional com o bom velhinho e levar a revelação na hora de lembrança. Fotos tiradas com os celulares dos clientes, sem revelação, são cortesia.

Foto (tamanho 15×20) – R$15,00

Forma de Pagamento: Cartão de Débito e Dinheiro

Horário Parque Família Erastinho:

De 09/11/2019 a 28/11/2019 – Segunda a Domingo das 14h às 20h.

De 29/11/2019 a 06/01/2020 – Segunda a Domingo das 13h às 21h.

* Dia 24/12/2019 – das 12h às 18h.

* Dia 31/12/2019 – das 12h às 16h.

* Nos dias 25/12/2019 (Natal) e 1º/01/2020 (Ano Novo) o Shopping estará fechado.