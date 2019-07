Choro de bebês e barulho de crianças em salas de cinema podem gerar incômodo a outras pessoas presentes nas sessões. No projeto CineBaby, do Ventura Shopping, de Curitiba, sons de brinquedos, choros e sussurros dos pequenos são tolerados e compreendidos pelos adultos.

Desde o mês de maio, o shopping realiza, em parceria com o Cinesystem, o projeto que conta com sessões especiais para que pais e familiares possam levar as crianças ao cinema sem constrangimentos. Para melhor acomodar os pequenos, as sessões recebem cuidados especiais, como sala em meia luz, som mais baixo e ar condicionado em temperatura amena.

Para oferecer uma nova experiência de entretenimento para seu filho, a curitibana Daiane Ross levou seu pequeno de três anos para curtir o Cinebaby. “Adoramos fazer parte desta sessão especial. Principalmente pela questão dos ajustes do som, luzes e ar condicionado. Estavam bem agradáveis, o que fez com que meu filho curtisse o momento. Foi a nossa primeira vez no cinema e pretendemos repetir”, conta.

Para as crianças mais agitadas, o Ventura Shopping, em parceria com a Bumerang Brinquedos, também disponibiliza diversos brinquedos, para que possa ter mais um atrativo durante a exibição do filme. Além disso, trocadores de fraldas e itens de higiene, oferecidos pelas Fraldas Mili, também são colocados na sala, para uso gratuito.