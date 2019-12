As vendas para o Natal nos shopping centers brasileiros cresceram 9,5% neste ano em relação a 2018, mostrou pesquisa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), com um faturamento de 37 bilhões de reais.

Os presentes mais procurados foram itens de moda masculina (58% dos consumidores), brinquedos (40%) e perfumes e cosméticos (34%), segundo o levantamento, no qual o frequentadores dos centros de compra puderam fazer múltipla escolha dos itens.

De acordo com a Alshop, durante 2019 as vendas cresceram 7,5% no varejo de shopping centers, o que corresponde a um faturamento de 168,2 bilhões de reais, ficando acima do esperado pela entidade, especialmente no segundo semestre.