Mata Verde (SW 0041) foi eleita pela equipe de Color Marketing & Serviços de Cores da Sherwin-Williams a cor do mês de Maio. Intrinsecamente ligado à natureza, o tom traz uma dose extra de energia positiva e ressalta o verde denso e potente que, quando utilizado na decoração, vai conferir um resultado elegante, moderno e com certo ar de seriedade. A cor compõe a paleta Naturalista do Colormix 2019.

Gerente de marketing e especialista em cores da Sherwin-Williams, Patrícia Fecci destaca combinações que têm o poder de ressaltar ainda mais o tom na decoração. “A combinação desse matiz com tons de marrom, como o Rocha do Mar (SW 2735), vai intensificar a ligação com o estilo livre e orgânico, característico da vida no campo. Se você busca uma atmosfera clássica e sem chances de erro, a sugestão é adicionar ao seu projeto o uso de tons neutros, como o Fio de Lã (SW 6148), e o resultado será uma decoração romântica, suave, aconchegante e convidativa”.

Outra ótima dica é estender a combinação entre essas cores para o mobiliário e também diferentes texturas dos mais diversos materiais, como molduras, quadros, cortinas e almofadas. Esses são bons exemplos para trazer cor e mudar por completo o seu ambiente.