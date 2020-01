Setran orienta sobre o uso das motocaixas na Avenida Presidente Kennedy

Motoristas e motociclistas estão sendo orientados sobre o uso correto das motocaixas, espaços delimitados à frente dos demais veículos em cruzamentos semaforizados. A ideia, que vem sendo testada em diversos centros urbanos, é que as motos ocupem o espaço e, na abertura do semáforo, saiam antes dos outros veículos.

Sinalizadas ao longo da Avenida Presidente Kennedy, com placas e pintura específica no pavimento, as motocaixas foram implantadas em 15 cruzamentos do trecho entre as avenidas República Argentina e Marechal Floriano Peixoto, nos dois sentidos. Além das motocaixas, toda a sinalização viária foi revitalizada na avenida.

Para explicar sobre essa novidade para quem utiliza a via de forma rotineira, agentes da Escola Pública de Trânsito (EPTran) estão fazendo orientações. O trabalho continua ao longo de toda a próxima semana, nos períodos da manhã e da tarde.

“O motorista do carro ou caminhão precisa aguardar antes do espaço sinalizado para motos, sem ocupá-lo. Já o motociclista pode avançar para a motocaixa enquanto aguarda a abertura do sinal”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

A Presidente Kennedy foi escolhida por registrar diversos acidentes envolvendo motos. “Nesses primeiros dias da ação educativa, os agentes da EPTran já observam a grande utilização da motocaixa pelos condutores de motos. A própria difusão da informação entre eles contribui para isso”, pontua a superintendente de Trânsito.

“Por outro lado, a sinalização induz o motorista a parar antes de chegar até a motocaixa”, acrescenta Rosangela.