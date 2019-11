Motos a partir de R$ 400 e automóveis a partir de R$ 600 estão entre os veículos disponíveis para lances em novo leilão de carros promovido pela Superintendência de Trânsito (Setran), no próximo sábado (23/11).

São 81 modelos. Entre os carros está um Renault Clio 1.0, ano 2002, a partir de R$ 600 e outros 12 por lances iniciais por menos de R$ 1 mil. Já um Hyundai I30 2.0 2009/2010 pode ser arrematado a partir de R$ 10 mil. Já as motos seguem com lance inicial de até R$ 2,5 mil, valor estipulado para uma Honda 160 Start 2017/2018.

Quem se interessar pode conferir os modelos no pátio da Setran, nesta quinta (21/11) e na sexta-feira (22/11). O pregão, na modalidade eletrônico, já está aberto e os lances podem ser dados no site do leiloeiro (www.kronberg.lel.br) até às 11h do sábado, horário definido para o leilão.

Serviço: Leilão de veículos removidos pela Setran

Data: 23/11 (sábado)

Horário: 11h

Lances pelo site: www.kronberg.lel.br

Visitação aos veículos

Datas: 21/11 (quinta) e 22/11 (sexta-feira)

Horário: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Endereço: Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão