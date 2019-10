O número de subocupados por insuficiência de horas, aqueles que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de trabalhar mais, está em 7,2 milhões de pessoas. Atingiu o maior contingente desde 2012, mostra a última pesquisa a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga na sexta-feira (27.09).

O número chama a atenção e demonstra como o setor de Vendas Diretas pode impactar positivamente a vida de pessoas que gostariam de trabalhar por mais horas para complementar a sua renda. Tendo movimentado cerca de R$ 44,5 bilhões no País em 2018 e com aproximadamente 4 milhões de empreendedores independentes atuando como revendedores de produtos de saúde, beleza, utilidades domésticas, vestuário, alimentos, joalheria, entre outros, o segmento torna-se um atrativo para quem quer ganhar mais.

A venda direta é um modelo de negócios utilizado tanto pelas grandes marcas como por pequenas empresas para vender seus produtos e serviços diretamente aos consumidores finais, sem a necessidade de um estabelecimento comercial fixo e eliminando, assim, uma cadeia de intermediários e de custos. O contato com os potenciais clientes é feito por meio de empreendedores independentes, que são chamados de revendedores, consultores, distribuidores, agentes, entre outros.

“Este setor é uma ótima oportunidade de renda extra no orçamento, já que é o empreendedor independente quem define a quantidade de horas que vai dedicar por semana, pois a atividade tem como características principais a flexibilidade de horários e autonomia de decisões. Para grande parte dos envolvidos é uma possibilidade de independência financeira, prosperidade e melhora de autoestima, possibilitando um empoderamento e o sentimento de fazer e cuidar da própria vida”, declarou a presidente executiva da Associação Brasileira de Empresas de Venda Diretas (ABEVD), Adriana Colloca.

Nos últimos anos a venda direta têm atraído cada vez mais jovens e quase 100% dos empreendedores independentes estão na faixa etária classificada como economicamente ativa, ou seja, possuem idade entre 15 e 59 anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) 48,9% dos empreendedores independentes possuem idade entre 18 e 29 anos; 46,8% entre 30 e 55 anos; e 4,9% mais de 55 anos. Sendo, 56,7% mulheres e 43,3% homens. Além disso, 53,1% possuem o ensino médio completo; 31,3% ensino superior; e 15,6% o fundamental.

Além de oferecer oportunidade de empreender com baixo investimento inicial, grande parte das empresas de vendas diretas oferece treinamento constante para os empreendedores. “Eles adquirem conhecimento sobre o produto que estão vendendo e, também, sobre técnica de vendas, construção de carteira de clientes e até mesmo de como falar em público, ou seja, conhecimento que não se restringe somente ao exercício da venda direta, mas em qualquer atividade profissional”, completa Colloca.