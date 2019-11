O setor de serviços cresceu 1,2% em setembro e zerou as perdas de 2019, informou o IBGE nesta terça-feira (12).

O crescimento de setembro ajudou o setor a zerar as quedas que, até agosto, o deixavam 1,5% abaixo do nível de dezembro de 2018.

O resultado de setembro é a maior alta do setor desde agosto do ano passado, de acordo com o que mostrou a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta terça pelo IBGE. Apenas informação e comunicação demonstrou queda de 1%. Os principais destaques positivos foram o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, que registrou alta de 1,6% e serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 1,8%. Também registraram expansão os serviços prestados às famílias (0,8%) e outros serviços (0,5%).