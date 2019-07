O setor de serviços ficou estável em maio, após alta de 0,5% no mês anterior, informou nesta sexta (12) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o setor de serviços cresceu 4,8%.

Maio foi o segundo mês do ano sem quedas, após um primeiro trimestre no vermelho. Quatro das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram alta, com destaque para os serviços de informação e comunicação (1,7%).

Houve avanços ainda em serviços profissionais, administrativos e complementares (0,7%), serviços prestados às famílias (0,5%) e outros serviços (2,6%).

A atividade que mantém maiores dificuldades para reagir é o de transportes, mais relacionado à atividade econômica. As atividades de transporte terrestre recuaram 0,6% em maio, na comparação com abril. Foi a quinta taxa negativa dos últimos seis meses.

“Isso está muito relacionado com queda da receita das empresas de transporte de carga, que está relacionado com o fluxo de mercadorias nas rodovias e que está relacionado com o o ritmo da produção industrial”, disse o economista do IBGE, Rodrigo Lobo.

O setor de armazenagem também vem sendo impactado pela crise. Ficou estável em maio, mas acumula queda de 3,4%. O setor de transporte representa 30% do indicador de atividades do setor de serviços no país.

Nos cinco primeiros meses do ano, o setor de serviços acumula alta de 1,4%.

Em maio, o índice de atividades turísticas teve alta de 1,6%, após recuo de 1,3% em abril. Na comparação com o mesmo mês de 2018, os serviços de turismo cresceram 5,1%, impulsionados pelos segmentos de locação de automóveis e hotéis.

O primeiro pode estar sendo impulsionado pela procura de automóveis de aluguel por motoristas de aplicativos.