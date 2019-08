Em um período de recuperação gradativa da economia, o mercado de mesa posta acende um sinal verde para lojistas e demais profissionais que desejam atuar no setor. Uma pesquisa realizada pelo Clube da Mesa Posta, principal consultoria neste nicho, revelou que mais de 50% dos lojistas que atuam na área tiveram um aumento igual ou superior a 30% no ano passado em relação aos anteriores.

A pesquisa, realizada no mês de junho com profissionais de diversos ramos, constatou que a maior parte dos empreendedores, empresários e lojistas que atuam com a mesa posta trabalham nas áreas de decoração, locação ou vendas de artigos e produtos para mesa posta.Esses agentes representam, respectivamente, (37%) e (40%) das respostas obtidas.

Com relação às demais atividades que se beneficiam desta tendência, a análise concluiu que Organização de Eventos corresponde a (20,2%), Capacitação Profissional (23,4%), Consultorias e Assessorias (28%), seguidas de Fornecedores e Fabricantes, com (13,7%) e Professores de Etiqueta, que registrou apenas (10,5%).

Segundo a diretora do Clube da Mesa Posta, Luciana Locchi, não é a toa que os lojistas representam hoje a maior parte dos profissionais que atuam com a mesa posta, uma vez que as pessoas também passaram a decorar mais as próprias mesas. De acordo com a pesquisa realizada pelo CMP, o segmento de mesa posta representa atualmente 100% das vendas de (25%) dos lojistas entrevistados.

Outro aspecto levantado por Luciana está atrelado ao fato de que a consultoria recebe alta procura por parte do público lojista. “São necessidades relacionadas a compras, exposição de produtos, visual merchandising, decoração de vitrines, como também sobre posicionamento do conceito da loja”, explica a curadora do CMP que, inclusive, desenvolveu um serviço de curadoria completo, visando atender às principais demandas do setor.

A análise do Clube da Mesa Posta concluiu que os lojistas não apenas tiveram um salto em relação ao faturamento em 2018, como também estão otimistas com o futuro desse mercado, contabilizando (95%) de respostas positivas. Outro dado relevante apresentado é que

mais da metade dos participantes da pesquisa, entre aspirantes de mesa e profissionais ativos, possuem altas perspectivas sobre o setor para os próximos meses.