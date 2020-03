Setor de saúde oferece oportunidades

Einstein promove em Curitiba palestras gratuitas

para profissionais de saúde

O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e a Universidade Positivo realizam, na quinta-feira, 5 de março, o Open Day – ciclo de palestras gratuitas voltadas a profissionais da área da saúde. Ao todo, são oito apresentações que acontecem simultaneamente e abordam temas relacionados à transformação digital, envelhecimento, cuidados odontológicos, neurociência, carreira, entre outros.

Perspectivas da saúde frente a uma medicina digitalizada é o tema da palestra magna, com o presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Claudio Lottenberg. As inscrições podem ser feitas pelo site ensino.einstein.br/palestras. O Open Day tem início às 18h45 e as vagas, apesar de gratuitas, são limitadas.

Serviço

Data: quinta-feira, 5 de março

Horário: das 18h45 às 22h

Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Ecoville)

Mais informações e Inscrições: ensino.einstein.br/palestras