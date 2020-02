Setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba comemora onze anos

Manter a saúde em dia é o principal motivo que leva os consumidores a comprarem orgânicos. O Panorama de Consumo de Orgânicos no Brasil de 2019 mostrou que, para mais de 80% dos entrevistados, bem-estar e qualidade de vida são os motivadores na hora de optar pelo consumo de produtos sem qualquer tipo de aditivos químicos e agrotóxicos. Hoje, a cada cinco brasileiros, um consome orgânicos regulamente.

O Mercado Municipal de Curitiba tem parte importante nessa história: foi o primeiro a criar um setor destinado inteiramente a venda de produtos livres de agrotóxicos e aditivos químicos do Brasil, há 11 anos atrás.

Hoje, o Setor de Orgânicos conta com mais de 15 estabelecimentos entre restaurantes, hortifrútis, mercearias, loja de cosméticos e até mesmo de roupas. “Aqui é possível encontrar desde carnes, grãos, leites e chocolates naturais até cosméticos e roupas feitas de maneira sustentável. Muitas pessoas se surpreendem com essa variedade, pois nem imaginam a diversidade de produtos que existe dentro da cultura orgânica”, comenta o presidente da Ascesme – Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba, Mário Shiguemitu Yamasaki.

A comerciante Jéssica Yumi Kai da Botané Moda Sustentável conta que a preocupação com a sustentabilidade começa na etapa de criação: “A partir do design da coleção com peças atemporais que podem ser usadas por anos a fio, adquirimos o tecido orgânico e encaminhamos para a confecção: pilotagem, modelagem, aprovação, corte e costura. Cada etapa é essencial e importante para entregarmos o que acreditamos para nossos clientes”, diz Jéssica.

Já os cosméticos orgânicos são desenvolvidos com insumos rastreados e com procedência certificada, como óleos essenciais, extratos de plantas e conservante naturais. “Os produtos são naturais, orgânicos, veganos, livres de metais pesados, corantes, fragrâncias sintéticas, possuem rastreamento do plantio do insumo à elaboração final dos produtos. O que garante para o consumidor que o cosmético que está comprando tem procedência rastreada”, comenta Rose Bezecry, da Cativa Natureza.

Para Daniel Machado da Sírius Orgânicos, o Setor de Orgânicos também é referência para quem é de fora de Curitiba, já que o Mercado Municipal recebe diariamente a visita de centenas de turistas: “Tudo começou com uma sementinha que foi plantada há 11 anos atrás e que, a cada dia que passa, floresce e colhe frutos pelos quatros cantos do país”, avalia.

Mercado Municipal de Curitiba

Endereço: Av Sete de Setembro, 1865 – Centro / Curitiba (PR)

Funcionamento: De terça a sábado das 8h às 18h

Domingo das 8h às 13h (restaurantes até 15h)

Segunda-feira facultativo das 8h às 14h

Mídias sociais: @mercadomunicipaldecuritiba