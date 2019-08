Em razão da chegada da Primavera, setembro terá promoção especial no Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort: diárias a partir de R$ 410, em acomodação dupla, categoria superior vista jardim, com café da manhã, cortesia de duas crianças até 12 anos e complexo de esportes e lazer para todas as idades. Uma segunda opção, a partir de R$ 530 é a hospedagem nas mesmas condições só que incluindo jantar.

Na programação de setembro, entre as diversões para adolescentes e adultos estão Tirolokos (descida numa tirolesa de 8 metros de altura por 40 metros de comprimento); circuito de arvorismo; parede de escalada; Slackline; FootSnooker; e atelier de atividades manuais.

E mais: karaokê com sorteio de prêmios, torneio de games, boliche, grupo de caminhada, futebol society, vôlei de areia, encontro dos tenistas, clínicas de tênis, hidroginástica, aulas fitness: mat pilates, circuito funcional, aula de arco e flecha, ducha escocesa, carteado, concursos, jogos e desafios, bingo show, torneio de tênis de mesa e desafio de sinuca, entre outros.

Para as crianças, a programação também é intensa, com a visita dos personagens da Turma da Mônica (Mônica e Cebolinha estarão no resort nos dias 6 e 8 de setembro e no dia 7 a visita fica por conta do Chico Bento e da Rosinha), mini olimpíadas, circuito radical, caçadores de aventuras, teatro de fantoches Turma da Mônica, baladinha da família, campeonato de games, jogos noturnos, passeio ecológico, arte kids/baby, cine pipoca, brincadeiras de quadra, gincanas, esportes, torneios e concursos, brincadeiras aquáticas, roda cantada, torta na cara, passeio de carrinho, paredão de escalada, visita ao mini-zoo, conhecendo a horta e o pomar, jogos de salão, pintura facial, casa do Tarzan, Espaço Turma da Mônica e Espaço do Engenheiro Turma da Mônica.

Legenda