A chegada dos primeiros imigrantes germânicos a terras paranaenses, no dia 19 de fevereiro de 1929, foi marcada por uma sessão solene com música e dança no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), na noite da quarta-feira (2). O evento “190 Anos da Imigração Alemã no Paraná”, proposto pelo deputado Elio Rusch (DEM), contou com a presença de descendentes dos que se estabeleceram inicialmente no município de Rio Negro, no Sul, e posteriormente ocuparam todas as regiões do estado.

De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), a comunidade alemã é uma das mais importantes no desenvolvimento sociocultural e econômico do Paraná, o que justifica a homenagem prestada pelo Poder Legislativo paranaense. “Os germânicos sempre estiveram presentes em atividades que enaltecem nosso estado, tanto no agronegócio quanto em outras que enaltecem o Paraná. É de muito valor prestar esta homenagem aos 190 anos da colonização alemã”, declarou.

“O Paraná acolheu os primeiros imigrantes onde hoje é o município de Rio Negro e eles, desde então, têm contribuído muito para o desenvolvimento de nosso estado”, explicou Elio Rusch. Para o parlamentar, o acolhimento cortês oferecido pelos paranaenses promoveu a integração que existe até os dias de hoje. “O Legislativo não poderia ficar de fora deste momento. No Brasil, são 195 anos da presença alemã e 190 anos dos imigrantes no Paraná”, afirmou.

Com o ambiente todo decorado com as cores da bandeira alemã e dos brasões das regiões do país europeu, as danças promovidas pelo grupo folclórico tradicional Original Einigkeit Tanzgruppe, e as apresentações musicais do Coral Harmonia e do Quarteto de Saxofone da Banda da Policia Militar do Paraná, o cônsul honorário da Alemanha e presidente da Câmara de Comércio Brasil Alemanha, Andreas Hoffrichter, cumprimentou os presentes em nome do embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel.

Ele relatou as circunstâncias que motivaram a vinda de germânicos ao Brasil, como o êxodo rural, devido ao processo de industrialização que dificultou a atividade agropecuária no país europeu, principalmente a de pequena extensão. “O Paraná é um mercado com enorme potencial econômico que continua a atrair o interesse das empresas e investidores alemães. O Consulado Alemão e a Câmara de Comércio trabalham para a consolidação de futuros negócios e investimentos no estado”, explicou o cônsul, citando ainda as escolas alemãs presentes em cidades paranaenses, que difundem a língua e a cultura alemã, como o Goethe-Institut Curitiba.

As intenções de preservar as boas relações do Paraná com a Alemanha foram demonstradas no pronunciamento do vice-governador do Estado, Darci Piana. Ele agradeceu, em nome de todos os paranaenses, pelo esforço empregado pelos imigrantes alemães que se estabeleceram a princípio em Rio Negro, mas se espalharam em cooperativas por cidades com grandes populações de descendentes, como Curitiba, Rolândia, Marechal Cândido Rondon, Guarapuava e Palmeira. “Em nome de nosso governador Carlos Massa Ratinho Junior, por tudo que fizeram por nosso país e, principalmente, por nosso estado”, enfatizou.

UNIDADE DE SAÚDE EM AGUDOS DO SUL VAI ATENDER 3000 MIL PESSOAS

O Vice-governador Darci Piana esteve nesta tarde de quinta-feira, 03, no município de Agudos do Sul, onde participou ao lado da prefeita Luciane Maira Teixeira, da inauguração da Unidade de Saúde Dorvalino Ferreira de Melo, no bairro Pavãozinho, área rural a 12Km do centro, que irá atender três mil pessoas.

Com informações da ALEP e assessoria vice governadoria