Comer bem, de maneira saudável e gastando pouco. Essa é a proposta do Cozinha Brasil do Sesi no Paraná para propor ações de educação alimentar e nutricional para toda a população. E, neste mês de abril, o programa, em parceria com o Sesi Cultura, vai promover mais uma edição da Oficina de Pães Artesanais, ministrada no Centro Cultural Sesi Heitor de França. O curso tem o objetivo de ensinar receitas simples, saudáveis e que podem ser facilmente replicadas em casa.

As aulas são divididas em teóricas e práticas e haverá um momento de degustação das receitas preparadas. Será emitido certificado aos participantes e um também livreto com receitas de pães e antepastos.

Mais informações no site www.sistemafiep.com.br/cozinhabrasil. “O objetivo do Cozinha Brasil é elevar o nível de saúde e produtividade das pessoas, por meio da orientação de nutricionistas especializadas, estimulando uma alimentação de qualidade e baixo custo”, explica Rosângela Fricke gerente executiva de Segurança e Saúde para Indústria.

A Oficina de Pães Artesanais tem o custo de R$ 90,00 para o público em geral e R$ 45,00 para trabalhadores da indústria, estudantes, idosos, professores e colaboradores do Sistema Fiep. As inscrições vão até o dia 18 de abril e podem ser feitas pelo e-mail cozinhabrasilcasaheitor@sistemafiep.org.br.

Serviço

O que: Oficina de Pães Artesanais

Quando: 30 de abril

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Centro Cultural Heitor Stockler De França – Av. Mal. Floriano Peixoto, 458 Centro

Inscrições: pelo e-mail cozinhabrasilcasaheitor@sistemafiep.org.br.