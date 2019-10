O Sesc Paraná está com inscrições abertas para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental e Ensino Médio, com início no primeiro semestre de 2020. As vagas são para as unidades do Sesc da Esquina e Sesc Londrina Centro. O prazo é até o dia 29 de novembro. As inscrições devem ser feitas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) ou nas secretarias das duas unidades.

O processo seletivo está aberto para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo ou dependentes de trabalhadores do comércio e estudantes que estão cursando ou cursaram a Educação Básica em rede pública de ensino, que comprovem renda bruta familiar de até três salários mínimos.

São 115 vagas gratuitas: 54 disponíveis no Sesc da Esquina, em Curitiba, e 61 no Sesc Londrina Centro.

Documentos necessários: Comprovante atualizado de renda bruta familiar de até três salários mínimos, RG, CPF, certidão de nascimento, cartão de cliente Sesc, histórico escolar, comprovante de residência, declaração de vacinação (sendo obrigatória sua apresentação aos candidatos menores de 18 anos). No caso menores de idade, RG e CPF dos pais ou responsável legal.

Vagas disponíveis

Sesc da Esquina, Curitiba

6º período do Ensino Fundamental – 15 vagas

1º período do Ensino Médio – 15 vagas

2º período do Ensino Médio – 15 vagas

3º período do Ensino Médio – 9 vagas

Sesc Londrina Centro

6º período do Ensino Fundamental – 16 vagas

1º período do Ensino Médio – 18 vagas

2º período do Ensino Médio – 15 vagas

3º período do Ensino Médio – 12 vagas