APÓS CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO

O ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, disse que o conflito no Oriente Médio não afetará o Paraguai, mas informou que os serviços de inteligência do país estão atentos e em trabalho permanente.

O presidente da República, Mario Abdo Benítez, convocou nesta segunda-feira,06, o Conselho de Segurança no Palácio do Governo, ocasião em que foram abordadas questões relacionadas à segurança interna e externa do país.

Após a reunião, o ministro Acevedo informou que a questão central era a morte do general iraniano Qassem Soleimani, ocorrido na semana passada, em Bagdá, e que aumentou as tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

Sobre o assunto, ele argumentou que a internacionalização dos conflitos obriga o Paraguai a realizar uma análise da situação. E foi por isso que o presidente Abdo Benítez instruiu a abordar um trabalho integrado com aliados na região.

Fonte: site nãoviu