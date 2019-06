A Google anunciou a chegada do serviço Station, que oferece pontos de wi-fi gratuito, ao Brasil. São 80 pontos na cidade de São Paulo.

As áreas conectadas já estão ativas há duas semanas, mas o anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (6) pelo presidente da empresa no país, Fabio Coelho, durante evento que acontece ao longo do dia na capital paulista.

São Paulo é a primeira cidade do Brasil a receber o serviço, que deve ser expandido. Atualmente está disponível em espaços como os parques Ibirapuera e Chico Mendes, praças e estações da CPTM.

“Até o fim de 2020, o objetivo é que milhões de brasileiros tenham internet de graça”, afirmou Coelho.

Segundo o executivo, a velocidade da conexão é suficiente para executar vídeos em alta definição.

A plataforma foi lançada na Índia, em 2016, e está disponível em mais de 1000 pontos pelo mundo.