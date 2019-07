O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) intercedeu nesta segunda-feira (1), em Plenário, a favor do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O parlamentar destacou que as manifestações “Pró-Moro”, no domingo (30), mostraram aprovação da sociedade quanto à credibilidade do ministro.

Alvaro Dias ressaltou que o ex-juiz sai fortalecido e com suas energias recompostas, após a publicação pelo site The Intercept Brasil de conversas pessoais que questionaram o profissionalismo do ex-juiz. Para o senador, o vazamento é criminosos e de agressões estapafúrdias.

— Ele é aplaudido nas ruas, homenageado pelo povo brasileiro, e certamente vai continuar com o mesmo denodo, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força e competência com que vem agindo até este momento — disse.

Agência Senado