FREDERICO VASCONCELOS

FOLHAPRESS – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, vai proferir a conferência magna de abertura do “1º Curso Nacional sobre Corrupção e os Desafios do Juiz Criminal”, nesta quarta-feira (9), em Brasília.

O evento é promovido pela Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). Os ministros João Otávio de Noronha (presidente do STJ) e Antonio Herman Benjamin (diretor-geral da Enfam) farão a abertura solene.

O curso será realizado de 9 a 11 de outubro, no Salão Nobre do STJ, em Brasília. Os presidentes da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), são convidados de honra para os pronunciamentos de abertura.

“A experiência do direito comparado” será o tema dos conselheiros Stefano Aprile (da Corte di Cassazione/Itália) e Nicolas Maziau (da Cour de Cassation/França).

“A corrupção e os desafios na formação de magistrados” será o tema tratado pelo conselheiro Alessandro D’Andrea, secretário-geral da Escola Superior da Magistratura da Itália, e pela magistrada Cécile Pendaries, da Escola Nacional da Magistratura da França.

A conferência magna de encerramento será proferida pelo ministro Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União). A última sessão será presidida pelos ministros do STJ Herman Benjamin e Nefi Cordeiro, e pelo presidente da Ajufe, juiz federal Fernando Mendes.