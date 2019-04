Andrea Orcioli assume, no mês de maio, o cargo de CEO da Sephora Brasil. Desde 2014, Andrea ocupa o cargo de Vice-Presidente de Marketing e Merchandising para América Latina. Com a mudança, ela passa a comandar os negócios e as estratégias do Brasil da rede francesa, que compõe o grupo LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton, e maior destino de beleza do mundo.

Formada em Publicidade e Propaganda pela UNIP (Universidade Paulista) e diplomada com honras pela Berkeley University of California em Marketing, a executiva possui 21 anos de experiência no marketing de grandes empresas, como Unilever e Avon – nesta última, chegou a Diretora de Marketing de Maquiagem para a América Latina.

Agora, à frente da Sephora, Andrea Orcioli encara o desafio de conduzir as 23 lojas, 15 pop-up stores da rede pelo país (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco) e o e-commerce, cuidando de um portfólio de mais de 200 marcas, entre nacionais e internacionais.

No final de abril, a executiva Flavia Bittencourt, que estava na Sephora desde 2013, deixa a posição de CEO Brasil e a liderança da Sephora na América Latina para assumir a liderança da Adidas Brasil.

“A Sephora Brasil mudou o comportamento do brasileiro desde sua chegada, há sete anos, quando passou a oferecer marcas nacionais e internacionais, tornando-as acessíveis ao consumidor que gosta de beleza e preza pelos cuidados pessoais. Entendo que o nosso segredo é oferecer produtos de qualidade, experiência diferenciada e curadoria. É um desafio e tanto que assumo agora com a missão de continuar contribuindo com o crescimento da rede no país, atraindo novos clientes e marcas desejadas. Estou muito feliz com este convite e confiante com essa nova fase”, comenta Andrea Orcioli.