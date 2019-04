A SEPAC (Serrados e Pasta de Celulose) apresenta o novo papel higiênico folha dupla Duetto Velvet na versão 4 rolos neutro. A novidade também comemora o primeiro ano do lançamento da linha de produtos e o crescimento em vendas do item que traz mais resistência e absorção, com um toque aveludado.

Entre os diferenciais, o Duetto Velvet possui alto valor agregado e oferece uma delicada sensação tátil, atributo muito valorizado pelos consumidores. “Desenvolvemos este produto de alta qualidade e diferenciais importantes como resistência, maciez e melhor absorção, que são apresentados em uma embalagem que traduz o conceito do produto em sua comunicação”, declara a gerente de Marketing, Cristiane Takayama.

O Duetto Velvet já apresentava grande apelo comercial, oferecendo pacote de 12 rolos de 30 metros x 10 cm na versão neutro e agora a embalagem com 4 rolos. “É um papel encorpado e com muita qualidade”, reforça Cristiane.