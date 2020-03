Senhor das Pedras apresenta novidades na Expo Revestir 2020

O Transamérica Expo Center, em São Paulo, recebe a 18ª edição da Expo Revestir, evento que reúne as principais novidades do setor de arquitetura, design de interiores e materiais de construção.

A Senhor das Pedras está presente com novidades, lançando três acabamentos exclusivos: Diamond, Argos e Granello, todas confeccionadas a partir do material cimentício e desenvolvidas especialmente para paredes. Entre os destaques destes lançamentos está o foco em oferecer design diferenciado e texturas naturais.

Confira abaixo algumas de suas características:

O revestimento cimentício lapidado em formato do maior diamante do mundo. Com o poder de transformar os projetos de áreas internas ou externas, a Diamond destaca ainda mais a nossa produção artesanal, já que o revestimento é cuidadosamente lapidado, como uma pedra delicada.

A nova linha de Cobogós é inspirada em uma das cidades mais antigas da Europa – Argos, na Grécia. Assim como demais pontos da arquitetura grega, as pedras naturais, madeira e tijolos foram os principais materiais na construção de diversos pontos da cidade. Os gregos usavam sistemas de encaixe semelhantes ao sistema egípcio e que inspiraram a criação da linha Argos. Além da beleza, o cobogó permite a entrada de luz natural, mantendo a privacidade no ambiente.