Senar inicia assistência técnica em Brumadinho/MG

Os técnicos de campo do projeto Senar SuperAção Brumadinho iniciaram, neste mês, o acompanhamento técnico de 480 famílias rurais impactadas pelo rompimento da barragem na região, em Minas Gerais.

Durante dois anos, serão realizadas ações gratuitas de Assistência Técnica e Gerencial, Formação Profissional Rural e Promoção Social para recuperação e melhoria da produção agropecuária local por profissionais de ciências agrárias.

O projeto envolve o Sistema CNA/Senar, a Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) e o Senar-MG com parceria do Ministério da Cidadania, Aliança Brumadinho.

Desde que foi lançado, em julho de 2019, o Senar SuperAção Brumadinho já passou por três etapas de trabalho, como o estudo individualizado de características sociais e potencial produtivo da região e das famílias envolvidas, viabilização das ações, mobilização das famílias e capacitação dos técnicos na metodologia de Assistência Técnica e Gerencial do Senar.

Durante o mapeamento realizado pelo Senar no município foram identificadas propriedades que atuam nas áreas de avicultura, bovinocultura de leite e de corte, olericultura (produção de hortaliças) e fruticultura.

De acordo com a coordenadora nacional do projeto SuperAção Brumadinho no Senar, Luana Frossard, as circunstâncias pelas quais os produtores passaram e continuam enfrentando foram consideradas na elaboração do projeto.

Para o coordenador do SuperAção Brumadinho do Senar-MG, Harrison Belico, o projeto trará benefício para a população rural impactada direta e indiretamente pelo rompimento da barragem.

Fonte: CNA