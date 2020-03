Senai está com matrículas abertas para cursos em Curitiba e RMC

Unir a prática em laboratórios da indústria com a facilidade de estudar de casa: esta é a principal vantagem dos cursos técnicos semipresenciais do Senai no Paraná. Os cursos, que tem duração de até dois anos e contam com 80% das aulas on-line e 20% presenciais, estão com as matrículas abertas. “A utilização da tecnologia no processo educacional é uma realidade mundial. Ela ajuda a aproximar o conhecimento daqueles que buscam uma formação. No Senai, aliamos sempre a teoria e a prática, por isso estamos obtendo ótimos resultados com esse formato”, explica Vanessa Frason, gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep.

Nas unidades de Curitiba, SJP, Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Rio Branco do Sul e Paranaguá são aproximadamente 900 vagas.

Em cursos como automação industrial, eletrotécnica, manutenção automotiva, desenvolvimento de sistemas, mecânica e vestuário. Ao final do curso, o aluno sai capacitado para atuar no mercado de trabalho. “As empresas valorizam as pessoas que estão constantemente em busca de novos conhecimentos e esses cursos são ideais para a construção desse percurso. Os cursos técnicos dão acesso às novas tecnologias, novos conhecimentos e coloca os profissionais em vantagem no momento de uma contratação”, analisa Vanessa.

As aulas dos cursos técnicos semipresenciais começam a partir do dia 04 de abril e as matrículas podem ser feitas pelo telefone 0800 648 0088, ou pelo WhatsApp 041 98725-4376. Todas as opções de cursos podem ser encontradas no site www.cursocertosenai.com.br.