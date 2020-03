O primeiro vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), anunciou nesta terça-feira que a Casa vai adotar um sistema de deliberação remota, em meio à propagação do coronavírus no país.

“Esse processo dará-se, tão somente, em matérias de caráter urgente. E ela poderá ocorrer tanto no âmbito das comissões, quanto do plenário do Senado Federal”, afirmou Anastasia em coletiva de imprensa.