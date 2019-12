A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou nesta terça-feira (17) projeto do senador Flávio Arns (Rede/PR) que confere ao município de Maringá, no Paraná, o título de Capital Nacional do Associativismo. As informações são da coluna da jornalista Sirlei Benetti.

Maringá tem forte cultura associativista e tem hoje nove cooperativas de diversas áreas: duas do ramo agropecuário, três no setor de crédito, duas na área de produção de bens e serviços e duas no ramo de saúde, que totalizam cerca de 276 mil cooperados e mais de 56 mil funcionários.

“O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados, onde acredito não terá resistência para a aprovação. Maringá e o Paraná são exemplos para o resto do Brasil de associativismo e cooperativismo. Conheço a realidade da Cocamar, cooperativa local criada em 1963 e uma das maiores agroindustriais do pais, que reúne mais de 15 mil associados que atuam na produção de soja, milho, trigo, café e laranja. Além da Apae local, um exemplo de como funciona na prática o associativismo”, explicou o senador.