Nesta manhã de terça-feira (21/05), o vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente do Sistema Fecomércio PR, após acompanhar em Curitiba a abertura da Semana Senac de Saúde. Publicou através das suas redes sociais elogio muito importante e fotos do evento.

“Em todo o Brasil, e em especial no Paraná, o Senac é referência na formação de profissionais da saúde. Falo com orgulho que o Senac é a melhor escola profissionalizante desse país. Temos compromisso com a inovação, modernidade e novas tecnologias para promover a atualização de nossos conceitos. A instituição é responsável por qualificar aproximadamente 80% dos técnicos em enfermagem do Paraná”, destacou Piana.

Com informações da assessoria da vice governadoria e fotos fb.com/darci.piana