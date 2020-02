SEN – Davi define votação de pautas econômicas em reunião com Guedes

Para definir o ritmo de votação das pautas econômicas no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reuniu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no Congresso, e o deputado Domingos Neto (PSD-CE), relator geral do Orçamento 2020. O encontro aconteceu na Residência Oficial da Presidência do Senado na noite desta terça-feira (18).

Davi quis reforçar a relação de diálogo e transparência com o Executivo. A reunião de líderes prevista para a manhã desta terça havia sido cancelada porque o governo não enviou o projeto (PLN) referente aos dispositivos vetados da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020.

A destinação dos recursos orçamentários e as reformas administrativa e tributária são prioridades para o Congresso segundo o presidente, que buscou entender quando o Executivo pretende encaminhar as propostas a fim de que Câmara e Senado possam organizar um calendário de votação. Davi defende a deliberação das pautas econômicas como ações importantes para a geração de emprego e renda e para a estabilidade e reestruturação das contas públicas.

Fonte: Agência Senado