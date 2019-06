Desta segunda-feira (3/6) até sexta-feira (7/6), a Praça Rui Barbosa, no Centro, será ponto para oferta de vários serviços gratuitos como parte da Semana da Indústria. A população pode contar com a oferta de cursos, fazer exames de saúde e assistir a atividades culturais, como shows e contação de histórias.

O evento, promovido pelo Sistema Fiep o apoio da Prefeitura de Curitiba, foi aberto pelo prefeito Rafael Greca e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, como parte das celebrações do Dia Nacional da Indústria (25/5).

“São muitas atividades. Tem capacitação na área de panificação, corte e costura e injeção eletrônica de motocicletas. É um momento bonito e de cidadania, neste local que já foi Praça da República e é sede da festa de Santo Antonio”, disse Greca.

A Semana da Indústria, com programação que já passou por outras cinco cidades de todas as regiões do Paraná, tem como objetivo apresentar ao setor industrial e à comunidade o poder transformador da atuação do Sistema Fiep.

Em cada município é instalada uma estrutura onde ficam várias das Unidades Móveis da entidade. Em Curitiba o evento segue até sexta-feira (7/6), sempre das 8h às 19 horas na praça Rui Barbosa.

“O objetivo é mostrar o que o sistema S, do Sesi e do Senai, é capaz de realizar para a indústria e para a sociedade”, disse o presidente da Fiep, Edson Campagnolo.

Cursos e exames

Durante esta semana, na Praça Rui Barbosa, serão ofertados cursos de técnicas de panificação básica, introdução à injeção eletrônica de motocicletas, confecção de camiseta e calça em malha e de aproveitamento integral dos alimentos. E também ofertados exames médicos, odontológicos, de acuidade visual e audiometria.

Os testes de visão estão sendo realizados pelo Adam Robô, criado pela startup curitibana Prevention no âmbito do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação da cidade. O projeto foi eleito entre as 15 inovações recentes. “É uma invenção do nosso Vale do Pinhão”, disse Greca.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para lembrar do esforço de Curitiba nos últimos dias para solucionar os problemas causados pelas chuvas. “Nossa cidade está acima das dificuldades. Retiramos 16 famílias da Caximba, repassamos 8 quilômetros de lonas para atendimentos emergenciais”, lembrou.

Cultura

Durante a semana, também haverá atividades na Unidade Móvel de Cultura. Entre as atrações, apresentam-se no local os grupos Rosa Armorial e É No Choro que Eu Vou. Na quinta e na sexta, será realizada contação de histórias para estudantes. E, na sexta, às 19 horas, quem se apresenta é o grupo Viola Quebrada

Estiveram presentes ao evento: o superintendente de trabalho da FAS, Fabiano Vilaruel; o presidente do Sindivest, Ardisson Akel; o presidente do Sinditextil, Marcelo Surek, o administrador da regional da matriz, José Dirceu de Matos; o diretor regional do Senai no Paraná, José Antonio Fares; e o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Paraná (Sigep), Abílio de Oliveira Santana.