O desembargador Antonio Ivan Athié, da 1ª Turma Especializada do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), marcou só para a próxima quarta-feira (27) o julgamento do habeas corpus (pedido de liberdade) do ex-presidente Michel Temer. Em despacho o desembargador também dá prazo de 24 horas para que o juiz Marcelo Bretas, responsável pela ordem de prisão, informe se mantém a decisão após analisar os argumentos da defesa de Temer.

Por se tratar de um pedido de liminar (decisão provisória), o desembargador poderia ter decidido sozinho sobre a prisão de Temer, mas preferiu que o pedido fosse julgado em conjunto pela Turma do TRF-2, integrada por outros dois desembargadores.

Ora, pois, as prisões do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco na Operação Descontaminação, nesta quinta-feira (21), têm como pano de fundo as operações decorrentes da Operação Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, concluiu que Temer liderou organização criminosa envolvendo a Eletronuclear, ao apurar contrato milionário da Eletronuclear para a construção da usina de Angra 3, paralisado por suspeitas identificadas pela Lava Jato.

Desviou 2 bi

Segundo o Ministério Público Federal, as investigações apontam que a organização criminosa praticou diversos crimes envolvendo variados órgãos públicos e empresas estatais, tendo sido prometido, pago ou desviado para o grupo mais de R$ 1,8 bilhão.

Vélez Rodríguez convocado

Membro titular da Comissão de Educação pelo quinto ano consecutivo, o deputado federal Aliel Machado (PSB) teve requerimento aprovado nesta quarta-feira, 20, em coautoria com o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), para convocação do ministro da Educação, Ricardo Velez Rodríguez, para prestar esclarecimentos sobre declarações feitas recentemente.

Chá de explicação

De acordo com os parlamentares, é de fundamental importância que o ministro compareça a Comissão para falar sobre as declarações e ações frente à Educação. “Não há nada mais importante para o ministro da Educação fazer do que comparecer a essa comissão falar sobre as suas recentes declarações e sobre qual é o projeto de cada uma das pastas do seu ministério”, destacou Molon.

Dinheiro bloqueado

O juiz Paulo Sergio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, atendeu o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou que sejam bloqueados ativos financeiros (dinheiro de contas bancárias) de cinco concessionárias de pedágio que atuam no Paraná, além de valores, imóveis e veículos de acionistas e ex-diretores, como garantia de ressarcimento por eventuais prejuízos identificados pela Lava Jato, que apura suspeitas de fraudes nos contratos de concessão de rodovias. As informações são da Gazeta do Povo.

Quatro liminares

São quatro liminares: uma para a Econorte, outra para a Viapar, a terceira para a Caminhos do Paraná e uma quarta que abrange Ecovia e Ecocataratas, que pertencem ao mesmo grupo empresarial. Cada uma das decisões aponta o bloqueio de até R$ 407 milhões das pessoas físicas e de até R$ 90 milhões das empresas, totalizando quase R$ 2 bilhões.

Greca no DEM

O presidente nacional do partido Democratas (DEM), Antonio Carlos Magalhães Neto, está em Curitiba nesta sexta-feira (22), para participar do Smart City Expo Curitiba. Ao chegar no pavilhão de exposições do Parque Barigui, ACM Neto convidou o prefeito Rafael Greca para se filiar ao DEM, para concorrer à reeleição nas eleições municipais de 2020. Rafael Greca aceitou o convite e destacou a parceria entre sua gestão os vereadores do DEM, Julieta Reis e Sabino Picolo, na Câmara Municipal. As

Contra o tráfico

As polícias Militar e Civil cumprem 20 mandados de busca e apreensão em uma operação contra o tráfico de drogas na região norte de Londrina, no norte do Paraná. Em um balanço preliminar da PM sobre a ação, batizada de Operação Quebrada, a polícia informou que foram apreendidas armas, drogas e celulares. Segundo a PM, pen drives, telefones e rádios comunicadores apreendidos na operação ajudarão em investigações que apuram a disputa de grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região.

Mais planejamento

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta quinta-feira (21) a procuradores e promotores do Ministério Público do Paraná (MPPR) o planejamento do Estado para a próxima década, com projetos estruturantes, investimentos sociais e parcerias público-privadas, além de uma visão inovadora sobre o agronegócio.

Primeira vez

Ratinho Junior destacou que é a primeira vez que representantes do Executivo e de controle de legalidade se reúnem no Palácio Iguaçu para discutir o futuro do Estado. Ele ressaltou ações adotadas em três meses e afirmou que o encontro é importante para estabelecer pautas prioritárias para a população. “Estamos à disposição para construir novas pautas para debater e melhorar o Paraná”, afirmou.

Cama improvisada

Surpreendidos com a decisão de Marcelo Bretas, que determinou que Michel Temer fique preso na PF do Rio, os policiais federais improvisaram uma sala no terceiro andar do prédio para acomodar o ex-presidente, relata O Globo. Temer foi levado para uma sala padrão ocupada pelo corregedor-geral da PF do Rio, uma das poucas no edifício que têm banheiro privativo, ar-condicionado e frigobar. Uma cama foi providenciada às pressas.

Requião agride

Requião: Soube pelo Twitter que o simpático Marun me agrediu na Radio Guaiba. Marun gosto de seu jeitão, se vc também for preso lhe levo cigarro e chocolate. Se tiver preferência por alguma guloseima especial, diga, que incluirei no seu lanchinho. Dá um abraço no Bolsonaro!

PT comenta prisão

Em nota assinada por Gleisi Hoffmann, pelo líder do PT no Senado e pelo líder do PT na Câmara, o Partido dos Trabalhadores falou sobre as prisões de Temer e de Moreira Franco. É o que segue: O Partido dos Trabalhadores espera que as prisões de Michel Temer e de Moreira Franco, entre outros, tenham sido decretadas com base em fatos consistentes, respeitando o processo legal, e não apenas por especulações e delações sem provas, como ocorreu no processo do ex-presidente Lula e em ações contra dirigentes do PT.

Aos gritos de ‘ladrão’

O ex-presidente Michel Temer (MDB) chegou à Superintendência da Polícia federal no Rio de Janeiro, onde ficará preso preventivamente. Um grupo de cerca de dez manifestantes esperava a chegada do ex-presidente, que foi chamado de golpista e ladrão. Dois deles ergueram uma bandeira do Brasil. O juiz Marcelo Bretas, que determinou a prisão de Temer, decidiu mantê-lo no local e afirmou que o tratamento deve ser o mesmo dado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Polícia Federal de Curitiba desde abril de 2018.

Justiça nega liminar

O ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB) teve seu pedido liminar de liberdade negado na tarde desta quinta-feira (21) pelo juiz substituto do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Mauro Bley Pereira. O magistrado também negou a transferência do tucano, acusado por corrupção, para uma sala de estado maior e declarou que o cargo político exercido por Richa indica a necessidade da custódia para extinguir a ideia de impunidade.

Curto e grosso

“Constata-se que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende às peculiaridades do caso, não cabendo, por ora, sua modificação”, diz parte do despacho. Richa está em uma cela no Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, onde também estão Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. De acordo com informações do CMP, Richa encontra-se recolhido em cela individual, em condições especiais e condignas. Diante disso, o juiz entendeu que as condições em que ele está preso se equiparam a sala de Estado Maior.

Stephanes Jr interlocutor

O deputado Reinhold Stephanes Jr reuniu-se com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro e anunciou “Vou ser interlocutor junto à Câmara para aprovação do Projeto de Lei Anti-Crime. Moro faz esforços para articular o apoio na Câmara e no Senado para o projeto de lei elaborado para atacar conjuntamente a corrupção, o crime organizado e delitos violentos, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro.

Três flagelos

Esses três flagelos “estão relacionados”, explica Moro. “O crime organizado utiliza corrupção para ganhar impunidade. Está vinculado a boa parte dos homicídios do país”, que registrou 64.000 homicídios em 2017. O projeto modifica mais de uma dezena de leis. Um de seus pontos mais polêmicos é o que apoia as ações dos policiais em situações de “legítima defesa”. Moro pretende deixar gravada na lei uma das bandeiras de sua gestão como magistrado: a prisão dos condenados por um tribunal de segunda instância, sem ter que esperar até que esgotem todos os recursos nas mais altas cortes do país.

Embaixador do Vietnã

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, recepcionou nesta quinta-feira, no Palácio Iguaçu, o embaixador da República Socialista do Vietnã no Brasil, Do Ba Khoa, que está em visita oficial ao Paraná. O evento teve como objetivo estreitar as relações comerciais daquele país com o nosso estado. Na oportunidade, o embaixador formulou convite para que Piana e o governador Carlos Massa Ratinho Junior, visitem o Vietnã e mostrem ao governo e empresários do país, o que produz e a força do Paraná nos diferentes setores do agronegócio. O Embaixador estava acompanhado do adido civil, Ph am Viet Hoang.

Greca tem boa aprovação

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 57,6% dos curitibanos aprovam a gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) em Curitiba. Outro número positivo para o prefeito é que 43,1% dos eleitores avaliam sua gestão ótima ou boa, enquanto 27,7% a consideram ruim ou péssima. Também 27,1% qualificam a atual gestão como regular. Os números foram revelados pelo Instituto Paraná Pesquisas, que entrevistou 904 eleitores curitibanos entre os dias 16 e 20 de março. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais. As informações são de João Frey na

Nova estratégia

A melhora na avaliação de Greca parece coincidir com a estratégia adotada pela prefeitura. Em 2017, logo após assumir o comando do Executivo municipal, o prefeito implantou medidas amargas, entre elas a elevação em 15% da tarifa do transporte coletivo e a aprovação do pacote de ajuste fiscal que congelou o salário dos servidores e aumentou tributos.

Contra deficientes

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, tem uma colaboradora chamada Priscilla Gaspar, secretária nacional da Pessoa com Deficiência à altura de seus tropeções. Agora, Priscilla, em vez de melhor defender deficientes (hoje, 15% da população brasileira é portadora de algum tipo de deficiência), resolve classificar como privilégio o acesso de pessoas com deficiência à isenção de impostos para a compra de carros novos (nacionais e com teto de R$ 70 mil), direito conquistado há muitos anos. A eficiente secretária acha que Jair Bolsonaro vai acabar com essa isenção fiscal. Seu alvo preferencial são pais de crianças com autismo ou síndrome de Down.

Ainda Down

Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down e, certamente, não mereceu quaisquer comemorações. Hoje, estima-se que a população portadora dessa anomalia genética esteja por volta de mais de 300 mil pessoas, com estimativa de vida aumentada para 60 (depois de resolvido o problema da cardiopatia). Centenas de pessoas com a síndrome estão capacitadas para algum tipo de trabalho e, no ano passado, segundo a Apae, apenas nove conseguiram uma vaga em todo país.

Na Previdência

No projeto da Nova Previdência, portadores de deficiência podem receber um salário mínimo do INSS, desde que seus familiares sobrevivam, cada um deles, com um quarto de um salário mínimo. Ou seja: o deficiente só é amparado se viver um universo doméstico de plena miséria.

Cientista nua

Domingo, a serie Mulheres Fantásticas do Fantástico contará a história da cientista e atriz Hedy Lammar (1914-2000), austríaca, que na Segunda Guerra Mundial inventou um sistema de comunicação para as Forças Armadas dos Estados Unidos que serviu de base para a atual telefonia celular. Por isso, já foi chamada de “mãe do telefone celular”. Em 1997, foi homenageada pelo governo americano. Mais: Hedy Lammar foi a primeira atriz a aparecer totalmente nua no cinema numa cena de Extasis (1933) e interpretando uma cena de orgasmo.

Águia e tubarão

Entre agentes de segurança do presidente da República e seu vice-presidente, quando trocam informações através de seus equipamentos eletrônicos, são usadas palavras de animais para designar Jair Bolsonaro (“águia”) e Hamilton Mourão (“tubarão”). Quando Bolsonaro soube que era “águia” nesse código ficou feliz: em muitos filmes que assistiu já vira presidente americanos também serem chamados dessa forma. Já o general Mourão não gostou muito de ser “tubarão” nas conversas secretas. Bolsonaro também gostou de “águia” porque é o símbolo da Portela.

Celular pessoal

Há quem aposte que, na conversa a sós com Donald Trump (mais o filho Eduardo), Bolsonaro repetiu trecho de discurso de Paulo Guedes na Câmara do Comércio e disse que, como admirador dos Estados Unidos gostava de “Coca-Cola e hamburguer” (esqueceu-se de jeans e Disneyworld). Mais: Trump lhe deu o número de seu celular pessoal. Bolsonaro não precisou dar o dele. O NSA tem os números de todos os celulares de autoridades brasileiras.

Resistência

Na entrega do prêmio Shell aos melhores do teatro, em São Paulo, o humorista, escritor, diretor e ex-apresentador de talk show Jô Soares resolveu fazer um discurso de tom totalmente político, denunciando ações do atual governo contra o teatro, incluindo redução (ou extinção) dos benefícios da Lei Rouanet. E bradou: “Não pode ter uma guinda tão violenta rumo à ignorância. Teatro é resistência. Resistam!”.

Processo

Finalmente, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, resolveu processar criminalmente e também pedir indenização por danos morais, o ex-astrólogo Olavo de Carvalho que, recentemente, resolveu chamá-lo nas redes sociais de “idiota”. Mourão tem alguns privilégios por sua condição de vice-presidente e o processo deverá ganhar maior velocidade.

Perdendo

Hoje, um em cada três brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro estão arrependidos e mudaram de ideia. Nas novas pesquisas, o bloco que considera o governo “ótimo” e “bom” caiu de 49% para 34%. O GSI tem levantamento que sinaliza que os militares estão desiludidos com o governo e muito preocupados com as milícias digitais e milícias criminosas.

Recordista

A modelo, atriz e apresentadora Nubia Oliver, 45 anos, que já foi “garota do Fantástico” e participou da Casa dos Artistas, no SBT, está novamente em exposição nas redes sociais totalmente nua. E festeja que está batendo um recorde: é a 19ª vez que tira toda a roupa e, na falta de revistas do gênero, usa a internet.

Balanço

Deputados e senadora viajam muito – e sempre com tudo pago pelo dinheiro dos contribuintes, às vezes em missões no exterior que não tem a menor utilidade (servem como “motivo”). Por conta disso, cresce o volume de passaportes diplomáticos concedidos aos congressistas – e às suas esposas. Na Câmara, 155 para deputados e mais 77 para suas mulheres; no Senado 229 para eleitos e mais 178 para suas acompanhantes. Também são beneficiados funcionários do primeiro escalão das duas Casas.

Ex-maravilhosa

Para o discutido prefeito Marcelo Crivella, do Rio, candidatíssimo à reeleição no ano que vem, a cidade atingiu níveis de problemas que praticamente impedem sua governança. Esta semana, numa reunião com servidores, o bispo licenciado da Igreja Universal sapecou: “O Rio é uma esculhambação completa”. E parece que ele descobriu só agora, depois de três anos na prefeitura.

Maré brava

Mais de 300 mil pescadores artesanais ainda não receberam o seguro-defeso do INSS (antes, era pago pelo Ministério do Desenvolvimento), considerado um dos mais importantes benefícios sociais do país. O atraso está completando três meses e o INSS informa que “se trata de instalação de nova sistemática”. Governadores do Pará e Maranhão, Helder Barbalho e Flávio Dino, têm feito pleitos ao Planalto para a liberação dos recursos. Os dois estados concentram 302.370 dos 573.473 beneficiários do seguro-defeso.

Cachê

Val Marchiori, que andava meio desaparecida (separada do marido, ela continua morando no luxuoso edifício L’Essence, nos Jardins, em São Paulo), reapareceu no Carnaval cobrindo algumas áreas movimentadas da folia. E até se desentendeu com Lívia Andrade, figura de proa do SBT. Detalhe: considerada milionária, o cachê pago pela Rede TV! para o período de trabalho foi de R$ 1.500. e ela conta que ainda não recebeu.

Assustado

Até acostumado a ouvir alguns xingamentos, dentro e fora do STF, o ministro Gilmar Mendes está assustado com o palavrório que o novo senador Jorge Kajuru (PRB-GO) tem lhe dedicado. Começa com “vendedor de sentenças” e estica por “canalha”. Mendes pediu “providências” a Alta Corte e estuda uma contra-ofensiva, enquanto Kajuru aumenta sua coleção de xingamentos diversificados.

Projeto total

Chegou a surpreender – e põe surpresa nisso – o depoimento do terceiro adolescente localizado pela PF, que teria participado de todo o projeto da escola de Suzano e que acabou não aparecendo lá. Eles queriam reunir todas as meninas num salão, tirar suas roupas e estuprá-las. E ele descreveu a emoção e o prazer que iria sentir abatendo um a um os alunos, sem critérios de escolha.

Castigo

O boneco Momo, inspirado (em parte) na famosa máscara da tela “O Grito” de Edvard Munch, que anda assustando crianças nas mídias eletrônicas, já inspira gozação. Nas redes, aparece um vídeo de Momo ameaçando uma criança: “Se você não vai dormir logo, vou chamar o Bolsonaro”.

Na cama

No livro que está escrevendo sobre as travessuras de Anitta, o jornalista Léo Dias (está afastado por curto período do SBT devido a uma crise provocada por excesso de drogas) descreve como, onde e quando aconteceu um embate íntimo entre a cantora e o jogador Neymar Jr. Os supostos protagonistas da cena, informados, não deram muita importância – e, ao que tudo indica, os futuros leitores também não darão. Em se tratando de Neymar Jr. e Anitta, afinal, quase nada surpreende.

Visual

No Salão Oval, gabinete de um dos mais poderosos governantes do planeta, com o qual se reuniu a sós (mais Eduardo Bolsonaro), o presidente brasileiro apresentava seu visual de sempre: terno e camisa comprados em rede varejista (nada de alfaiate ou camiseiro, como fazia Lula), relógio Cásio no pulso e nos pés, um par de coturnos bem engraxados até. E com punhos abotoados, que Bolsonaro detesta. Trump exibia um luxuoso par de abotoaduras de ouro, em punho duplo.

No ar

A pergunta que ninguém responde e fica no ar, nos últimos dias, é onde estava a segurança presidencial no condomínio da Barra, onde está a casa do Chefe do Governo há anos, que nada sabia das atividades do vizinho e ex-sargento da PM Ronni Lessa, considerado o maior traficante de armas do Rio de Janeiro. Entre as duas casas, menos de 100 metros.

Virou mania

Nos últimos anos, em várias cidades brasileiras, vira e mexe, surgem escândalos envolvendo a merenda de alunos. E na maioria das vezes, envolvem irregularidades no fornecimento dos produtos, ou seja, propina. Agora, em São Paulo, entre dois a três milhões de alunos de escolas estaduais teriam consumido carne de frigoríficos interditados pelo Ministério da Agricultura. As investigações revelarão os autores da proeza, ou seja, funcionários que autorizaram o crime.

Guerra é guerra

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, retirou da pauta o projeto anticrime de Sérgio Moro e o ministro bateu o pé, reclamou e acabou sendo atingido, de volta, pelo mesmo Rodrigo que acusou o trabalho de Moro de “ser uma cópia e cola” de um texto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E Maia continua detonando a falta de ação de Bolsonaro junto a dirigentes partidários de olho na reforma da Previdência.

De novo

O apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que ainda negocia pagamentos atrasados com algumas emissoras de TV, está conversando, de novo, com o pessoal do Paraná para a compra da CNT. Em 2013, ele quase levou a emissora. Agora, teria reforçado sua fé com maior fôlego dos fieis na contribuição dos dízimos. Valdemiro tem feito cenas teatrais em seu programa do tipo “Levanta-se e anda!”.

Presos

O dia que o ex-presidente Michel Temer tanto temia chegou, ele foi preso. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas. Além dele, os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha tiveram mandados de prisão expedidos. Os advogados de Temer consideraram a prisão abusiva, porque ele tem endereço fixo, não foi intimado, não tentou fugir e nem obstruiu a Justiça.

Mais forte

Se Rodrigo Maia estava pronto para combater o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, agora vai reforçar o embate. Já que o marido de sua sogra, Moreira também foi preso.

Sem bolo

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, completou 64 anos, mas não teve tempo de comemorar. Mal chegou da sua viagem dos Estados Unidos e já embarcou para o Chile.

Vestido de noiva

Eduardo Bolsonaro, o O3, vai se casar numa cerimônia íntima com Heloísa Wolf no dia 25 de maio. O vestido da noiva está sendo feito pela estilista Marie Lafayette, a mesma estilista dos vestidos de Michelle Bolsonaro. Aliás, a estilista faz sucesso com os vestidos de noiva na família Bolsonaro. Fernanda, esposa de Flávio, também se casou com uma criação dela.

Frases

“O presidente da Câmara não é o dono da Câmara, não manda nos votos, o governo precisa primeiro acertar na comunicação.”

Rodrigo Maia