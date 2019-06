Na passagem do 30º aniversário da morte do escritor e poeta curitibano Paulo Leminski (7 de junho), a Saraiva preparou uma curadoria com os livros do autor, que estão disponíveis até dia 9 deste mês no e-commerce https://www.saraiva.com.br/listas-livros/leminski-30-anos.

Entre sua estreia na poesia, em 1976, e sua morte, em 1989, a poucos meses de completar 45 anos, Leminski iria ocupar uma zona fronteiriça única na poesia contemporânea brasileira, pela qual transitariam, de forma legítima ou como contrabando, o erudito e o pop, o concentrado e a matéria mais prosaica.

Alguns dos principais títulos de Leminski à disposição:

Caprichos & Relaxos (Companhia Das Letras)

Descrição: Em 1983 Paulo Leminski lançava um livro que se tornaria um best-seller na época e um clássico para as futuras gerações: Caprichos & Relaxos. Ali estavam os principais poemas que o curitibano tinha escrito até então, muitos inéditos e outros publicados em edições independentes ou na revista de arte Invenção, encabeçada pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e por Décio Pignatari. Os pais da poesia concreta no Brasil haviam adotado aquele jovem poeta ilustrado, audacioso e contundente. “Evoé, Leminski!”, dizia Haroldo na contracapa original. “Uma maravilha”, louvava Caetano Veloso. Incluindo uma cronologia inédita, esta obra tão celebrada que integra Toda poesia volta agora em sua forma avulsa às mãos do leitor.

Distraídos Venceremos (Companhia Das Letras)

Descrição: Última obra poética publicada em vida, Distraídos venceremos foi lançada em 1987 e logo se tornou um clássico contemporâneo. Para a poeta Alice Ruiz, a quem o livro é dedicado, embora o título desta seleta escrita ao longo de quatro anos remeta ao livro anterior, Caprichos & Relaxos, “o teor dos poemas aponta para um maior ceticismo”. Estão aqui a experimentação, a coloquialidade e o constante diálogo com as poesias concreta e marginal, além do flerte com a cultura oriental. Incluído em Toda poesia, Distraídos venceremos traz Leminski em sua melhor forma: “Tudo o que eu faço/ alguém em mim que eu desprezo/ sempre acha o máximo. / Mal rabisco, / não dá mais pra mudar nada. / Já é um clássico”.

Toda Poesia (Companhia Das Letras)

Descrição: Paulo Leminski foi corajoso o bastante para se equilibrar entre duas enormes construções que rivalizavam na década de 1970, quando publicava seus primeiros versos: a poesia concreta, de feição mais erudita e super informada, e a lírica que florescia entre os jovens de vinte e poucos anos da chamada geração mimeógrafo. Ao conciliar a rigidez da construção formal e o mais genuíno coloquialismo, o autor praticou ao longo de sua vida um jogo de gato e rato com leitores e críticos. Se por um lado tinha pleno conhecimento do que se produzira de melhor na poesia – do Ocidente e do Oriente -, por outro parecia comprazer-se em mostrar um “à vontade” que não raro beirava o improviso.

Este volume percorre, pela primeira vez, a trajetória poética completa do autor curitibano, mestre do verso lapidar e da astúcia. Livros hoje clássicos como Distraídos venceremos e La vie en close, além de raridades como Quarenta clics em Curitiba e versos já fora de catálogo estão agora novamente à disposição dos leitores, com inédito apuro editorial.

Vida – 4 BiografiasVida (Companhia Das Letras)

Descrição: Quando a Companhia das Letras lançou Toda poesia, em fevereiro de 2013, alguns dos livros ali reunidos — como Caprichos & Relaxos e Distraídos venceremos — estavam fora de catálogo e vinham sendo procurados pelo amplo público leitor de Paulo Leminski há mais de dez anos. Por diversos fatores que vão da genialidade inovadora de sua obra à simpatia em torno de sua figura, o volume assumiu rapidamente uma posição de destaque em todas as listas de mais vendidos do país, feito inédito para um livro de poesia. Fenômeno semelhante ocorre com as quatro biografias que Leminski escreveu para a Coleção Encanto Radical ao longo da década de 1980.

Livros como Bashô – A lágrima do peixe são hoje raridades nos sebos, e agora voltam ao mercado com a reedição de um volume único, publicado pela primeira vez em 1990 pela Editora Sulina, conforme desejo expresso pelo próprio autor: “Com os três livros que publiquei, Cruz e Sousa, Bashô, Jesus e o que agora estou escrevendo sobre Trótski, quero fazer um ciclo de biografias que, um dia, pretendo publicar num só volume, chamado Vida”.

Essas quatro trajetórias aparentemente desconexas ganham novas dimensões, criam elos e se complementam, em comunicação permanente com a vida e a obra de seu biógrafo.

Trótski é visto como um homem de letras, autor do “mais extraordinário livro sobre literatura” já escrito por um político. Cruz e Sousa é personagem central de um movimento que Leminski chama de “underground” e que muito o influenciaria: o simbolismo. Bashô, antes de se tornar pai do haikai, foi membro da classe samurai. E Jesus é um “superpoeta”. Enquanto traz à tona lados surpreendentes de quatro de seus heróis, Leminski revela muito de si mesmo, tão múltiplo e fascinante quanto os biografados.

O Bicho Alfabeto (Companhia das Letrinhas)

Descrição: O bicho alfabeto tem vinte e três patas, ou quase. Por onde ele passa, nascem palavras e frases. Só que quando ele encontra o Paulo Leminski, das palavras nascem versos e poemas, que falam sobre o mar, o vento, a chuva, uma estrela, uma pedra, um cachorro, um sapo, uma formiga. Coisas que todo mundo conhece do dia a dia, mas que podem se transformar em outras quando entram na poesia de Leminski. Selecionados a partir do livro Toda Poesia e com ilustrações de Ziraldo, os vinte e seis poemas de O Bicho Alfabeto convidam o pequeno leitor a um passeio surpreendente pela natureza, pelo humor e pela linguagem.

Afrodite – Quadrinhos Eróticos (Veneta)

R$ 54,90

Descrição: Em 1978, em plena ditadura militar, um grupo de desenhistas e poetas reuniu-se em Curitiba para produzir histórias em quadrinhos eróticas. Entre eles, estavam quadrinistas veteranos como Flávio Colin, Júlio Shimamoto, Claudio Seto e, nos roteiros, o casal de poetas Paulo Leminski e Alice Ruiz, que enfrentaram a censura com histórias cheias de um erotismo libertário, feminista e escandaloso. Essas histórias em quadrinhos foram um grande sucesso nas bancas de todo o país, até que a censura apertou o cerco contra sua editora, a Grafipar. Então foram esquecidas. Agora, mais de trinta anos depois, eles são reunidas em um só livro.

Guerra Dentro da Gente (Scipione)

R$ 47,50

Descrição: Baita era um menino pobre, filho de lenhadores. Um dia, ele encontrou um velho, que se ofereceu para ensinar-lhe a arte da guerra. Sem saber o que o aguardava, o garoto resolveu acompanhá-lo em uma viagem que o ajudaria a compreender melhor a vida e descobrir o que havia no coração do homem.