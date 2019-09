UOL/FOLHAPRESS

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que os dois próximos amistosos da seleção brasileira serão contra Senegal e Nigéria. Os jogos estão marcados para os próximos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente, em Cingapura.

“Escolhemos duas das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível e contra uma escola que a seleção brasileira teve poucos encontros nos últimos anos. Era um desejo da comissão técnica, por isso fomos atrás destes adversários”, disse Juninho Paulista, coordenador da seleção, ao site da CBF.

Melhor equipe africana no Ranking FIFA, os senegaleses encontram-se na 20ª posição da lista geral, pouco à frente da Nigéria, que é a 33ª colocada. Senegal e Nigéria terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, na Copa Africana de Nações disputada nos meses de junho e julho.

O Brasil enfrentou apenas uma equipe africana desde a chegada de Tite. Em novembro de 2018, com gol de Richarlison, o time derrotou Camarões em jogo disputado na Inglaterra.

Depois dos últimos amistosos contra Colômbia e Peru, o treinador foi aos microfones para reclamar publicamente da organização das partidas e não poupou críticas aos gramados usados nos Estados Unidos. O Estádio Nacional de Cingapura foi reformado em 2014 e já recebeu um jogo da seleção, em outubro deste ano, na vitória por 4 a 0 em cima do Japão, com quatro gols de Neymar.

A convocação do time para disputar as próximas duas partidas será na próxima sexta-feira (20), a partir das 10h30, na sede da CBF no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o técnico André Jardine também divulgará os nomes escolhidos para os amistosos do time sub-20, contra Venezuela e Japão, respectivamente nos próximos dias 10 e 14 de outubro, em Recife.

Também será anunciada a lista dos sub-17, que disputarão a Copa do Mundo da categoria entre 5 e 27 de outubro, no Brasil.