O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (15) a primeira edição da Semana Paraná Inovador. Com formato diversificado, que inclui palestras, workshops, talkshows e apresentações de startups paranaenses, o evento vai ocupar o segundo andar do Palácio Iguaçu, sede do governo, e será aberto ao público em geral. A coordenação é da Superintendência Geral de Inovação da Casa Civil.

“Vamos usar a tecnologia como vantagem para desenvolver ações e projetos inovadores que oportunizem e levem a garantia dos direitos e cidadania aos paranaenses que vivem em situação de vulnerabilidade”, comentou Ney Leprevost.

Durante a abertura, o governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei que institui oficialmente a Semana de Inovação no calendário de eventos do Estado e participa de entrega dos certificados de credenciamento provisório para 18 iniciativas de Parques Tecnológicos.

A Sejuf, por meio da Assessoria de Gestão Inteligente e Inovação, está presente no evento com o estande do Aplicativo Paraná Serviços. Também lançará no dia 17 de outubro o aplicativo Paraná Solidário. “Já lançamos no primeiro semestre o Paraná Serviços, que faz a intermediação entre a população e os prestadores de serviços autônomos, e vamos lançar nesta semana o aplicativo Paraná Solidário, uma inovação que facilitará as doações diretas entre os cidadãos e as entidades beneficentes”, disse o secretário Ney Leprevost.

Paraná Solidário – O Paraná terá o primeiro aplicativo do Brasil criado especialmente para promover a doação direta entre os cidadãos e as entidades beneficentes que atendem crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e em situação de rua e indígenas. O aplicativo é uma tecnologia idealizada pela Sejuf, com apoio técnico da Celepar. “Esse aplicativo revoluciona o sistema de doações no Paraná, tornando mais próxima, por meio da tecnologia, a relação e a conexão entre doares e entidades beneficentes no Paraná”, disse o assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Sejuf, André Telles.