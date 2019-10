Investir em ações de prevenção para evitar que as crianças e adolescentes paranaenses se aproximem e utilizem substâncias como álcool, tabaco e outras drogas ilícitas. Este é o objetivo de parceria que será firmada entre a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná com a Sociedade Brasileira de Pediatria.

O assunto foi tratado nesta quinta-feira em reunião entre o secretário Ney Leprevost e o médico João Paulo Lotufo, assessor de direção do Hospital Universitário da USP, Coordenador do Projeto Anti tabágico do HU/USP e diretor da SBP, autor do livro “álcool, Tabaco e Maconha: Drogas Pediátricas”. Participaram também o chefe do Departamento de Justiça e coordenador da Força-Tarefa Infância Segura, Felipe Hayashi; Cineiva Campoli Tono, assessora técnica do Departamento de Justiça da Sejuf e coordenadora do programa Reconecte no Paraná; Iolanda Maria Novadzki, técnica da Secretaria de Saúde do Paraná; a médica e Beatriz Bermudez, da Sociedade Paranaense de Pediatria.

A parceria, que será formalizada com a assinatura de termo de cooperação em data a ser agendada, se dará no âmbito da Força-Farefa Infância Segura (Fortis), que vai elaborar o cronograma de atividades no estado.

Com informações do site justiça.pr