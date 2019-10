Os aplicativos Paraná Serviços e Paraná Solidário lançados na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior pela Assessoria de Gestão Inteligente e Inovação da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf) e Celepar serão apresentados nesta sexta-feira (25), para população de Maringá e região. O evento acontece no Auditório Hélio Moreira no Paço Municipal, no Centro de Maringá, a partir das 9h30min.

Na mesma ocasião o Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda da Sejuf lança também o agendamento web do Seguro Desemprego para a Agência do Trabalhador de Maringá. A plataforma online vai facilitar a vida do trabalhador que deseja fazer o agendamento sem precisar ir até a agência. O serviço online vai diminuir o fluxo do atendimento presencial.

PARANÁ SERVIÇOS – A ferramenta foi desenvolvida pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) para facilitar a vida do cidadão que pretende contratar um serviço autônomo, além de aumentar a empregabilidade no estado e tirar os trabalhadores da informalidade. Os autônomos podem, ainda, solicitar microcrédito para a Fomento Paraná.

“O aplicativo é uma alternativa a mais para geração de renda aos cidadãos que já atuam como prestadores de serviços e também para aqueles que almejam desempenhar uma atividade de trabalho autônomo”, disse o secretário da Sejuf, Ney Leprevost.

PARANÁ SOLIDÁRIO – Já o Paraná Solidário, lançado nesta última semana, também pelo secretário Ney Leprevost, é um aplicativo que nasceu para conectar doadores e entidades assistenciais, facilitando a busca do doador por entidades que necessitam de ajuda. “A proposta da ferramenta é promover as doações, sem intermediários, evitando o desperdício de tudo o que tem utilidade”, disse Leprevost.

O Paraná Solidário é o primeiro aplicativo do Brasil criado especialmente para promover a doação direta entre os cidadãos.

Os apps estão disponíveis nas versões Android e IOS. As ferramentas podem ser instaladas de graça e são auto-explicativas.

O evento, que possui apoio da gestão Ulisses Maia da Prefeitura Municipal de Maringá, contará com a presença do Assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Sejuf, André Telles.

Serviço – Governo apresenta os aplicativos Paraná Serviços e Paraná Solidário em Maringá e região

Data: Sexta-feira (25/10)

Hora: 9h30min

Local: Auditório Hélio Moreira no Paço Municipal, localizado na Avenida XV de Novembro, nº 701, Centro, Maringá-PR