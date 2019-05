O Sejuf no Bairro promoveu muita cidadania e contratações de empregos para os moradores da CIC, nesta terça-feira (30), na Praça Enoch Ramos Araújo, ao lado da Paróquia Nossa Senhora da Luz. A ação promovida pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho registrou mais de 2 mil atendimentos, no evento em comemoração a duas importantes datas: o Dia Nacional da Mulher (30 de abril) e o Dia do Trabalho (1º de maio).

“A orientação do governador Ratinho Junior é ir onde o povo está. Então sempre que possível estamos tirando a Secretaria dos gabinetes e levando para as ruas, atendendo diretamente as pessoas. E essa ação foi destinada a isso, conseguimos atender, encaminhar e colocar, junto a parceria de empresas, novos trabalhadores no mercado de trabalho”, explica o secretário da Sejuf, Ney Leprevost, que participou da ação.

Durante a tarde foram realizados contratações e encaminhamentos pela empresa de Supermercados Condor e também pela empresa de telefonia OI.

Para Carmem Lucia Modesto, que conseguiu um emprego durante o evento, o importante é nunca desistir. “Eu estava alguns meses sem trabalho e vim aqui no evento consegui retirar uma senha, fiz a ficha para cadastro e fui contratada para uma vaga de serviços gerais no Supermercado Condor”.

Também no evento houve encaminhamento para empregos no ônibus da Agência do Trabalhador, bem como orientações sobre microcrédito e empreendedorismo; orientação psicossocial, jurídica e sobre a saúde para mulheres no Ônibus Lilás da Sejuf; orientações para as mães, pela Pastoral da Criança; promoção dos direitos da pessoa idosa; informações sobre o Passe Livre; medição de pressão e dicas de saúde, dentre outras atividades.

“Recebi orientações sobre os nossos direitos e de como devemos agir em situações de violência e tudo mais, então valeu a pena e com certeza é uma orientação que vou repassar para minhas filhas, minhas irmãs e as mulheres da minha família”, disse aposentada Jorgina Régis da Silva.

Participaram da ação Departamento do Trabalho e Geração de Renda; Departamento das Garantias dos Direitos da Mulher; Departamento das Políticas Públicas para Criança, Adolescente e Idoso; Departamento de Apoio à Pessoa com Deficiência e Acessibilidade; Departamento dos Direitos Humanos e Cidadania; Coordenação da Juventude; Procon; Força-Tarefa Infância Segura, Sanepar e a Associação Paranaense de Arte e Terapia.

