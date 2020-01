Homem é morto com oito tiros dentro de carro, em Pinhais

Um homem foi morto baleado dentro do carro, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite do ultimo domingo (26).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, de 42 anos, foi atingida por pelo menos oito tiros.

De acordo com a polícia, de acordo com testemunhas, ele foi abordado por um homem em uma motocicleta e outro a pé.

A PM informou que havia outro homem dentro do carro, que teve ferimentos leves por causa dos estilhaços.

O carro onde eles estavam ainda bateu em um poste após os disparos.

A motivação do crime vai ser investigada pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.