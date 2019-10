Os deputados do Paraná aprovaram nesta segunda-feira (21) a redação final do projeto de lei que extingue a licença prêmio dos servidores do estado. A matéria, apresentada pela base de apoio ao governo do estado na Assembleia Legislativa, agora segue para sanção do governador Ratinho Júnior, do PSD.

A proposta havia sido aprovada em duas votações nas semanas anteriores, com poucas alterações no texto. Em médio prazo, o governo vai acabar com todos os tipos de afastamentos remunerados por tempo de serviço. Neste primeiro momento, de transição, as licenças prêmio foram substituídas por licenças capacitação.

Para requerer a licença capacitação, o servidor deverá comprovar inscrição ou matrícula em curso que tenha, no mínimo, 90 horas de carga horária presencial. O funcionário precisa manter frequência mínima de 75%. Segundo o governo, não é mais possível arcar com o passivo estimado em R$ 3 bilhões.

O número é contestado pelos servidores. Pela lei em vigor, o servidor de carreira tem o direito a uma licença remunerada de três meses, uma vez a cada cinco anos trabalhados. Nas carreiras militares, a licença especial é de seis meses, uma vez a cada 10 anos trabalhados. O benefício, até então, servia como compensação pela ausência do FGTS, que não é pago aos servidores concursados.

Funcionários públicos da ativa que já têm o direito assegurado terão prazo de dez anos para usufruir o benefício. Eles deverão apresentar o requerimento das licenças pendentes em até um ano, mesmo que seja para usar futuramente. São três meses de descanso remunerado, mas com possibilidade de fracionar o período em, no mínimo, um mês.

O servidor também pode optar por receber o equivalente à licença em dinheiro. Os que ainda não completaram cinco anos de trabalho só terão direito à licença capacitação. O projeto de lei prevê ainda uma redução de dez para cinco anos no tempo de licença dos policiais, mesmo prazo dos servidores civis.