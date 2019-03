Sedu atendeu prefeitos de 18 municípios do Paraná

O secretário estadual do Desenvovimento Urbano, João Carlos Ortega, atendeu na última semana reivindicações de 18 municípios de diferentes regiões do Paraná, e encaminhou pedidos e assinou autorizações. “As portas da Secretaria estarão sempre abertas para os bons projetos, os que garantem mais qualidade de vida e estimulem a autoestima da população”, disse o secretário.

Entre esses gestores municipais, Ortega recebeu o prefeito de Prudentópolis, Adelmo Luiz Klozowski, a quem entregou autorização para licitar pavimentação asfáltica de 18 mil m². Os recursos para essa obra chegam a R$ 2,33 milhões, pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), sendo R$ 269 mil de contrapartida municipal.

Entre as obras prioritárias, Klozowski inclui a pavimentação na Avenida Visconde de Guarapuava, no trecho entre a Rua Quintino Bocaiúva e a Rua 12 de Agosto, serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, paisagismo, urbanismo, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de sinalização.

Já o prefeito de Cianorte, Claudemir Romero Bongiorno, falou sobre os seus seis anos à frente do Executivo Municipal: comemorou o transporte coletivo com passagem a R$ 2,80 (com subsídio da Prefeitura); a ampla pavimentação da área urbana da cidade – que ele pretende chegar a 100% das vias urbanas – ganhos na saúde e na educação. “Quero deixar para a população, ao fim de meu mandato, a construção de um hospital e todas as crianças da educação infantil com atendimento garantido. Falta apenas a construção de uma creche para que o atendimento chegue a 100% das crianças”, disse.

A revisão do Plano Diretor do município, em andamento, e a construção do Centro de Educação Infantil foram os assuntos na reunião com o secretário. O prefeito pediu o encaminhamento da análise dos projetos.

A industrialização do município de Rio Azul foi tema em outra reunião. O prefeito Rodrigo Solda destacou a presença das primeiras indústrias do município: um laticínio que exporta para cinco países da América do Sul e uma laminadora de madeira que vende 80% da sua produção para o Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. “Estamos no início do processo de industrialização e negociamos a instalação de uma usina de energia solar. Com a produção de energia, acreditamos na vinda de mais empresas de porte para cá”, disse Rodrigo.

O prefeito ainda anunciou o início das obras, com financiamento já obtido na SEDU, de pavimentação da Rua Nossa Senhora da Luz e solicitou recursos para a aquisição de caminhões para o atendimento da população em situações de emergência.

Durante a semana passada, a agenda de trabalho do secretário João Carlos Ortega registrou, ainda, encontros de trabalho com os prefeitos de Fazenda Rio Grande, Márcio Wozniack; Rio Branco do Ivaí, Geroncio José; Cafeara, Oscimar Sperandio; Colorado, Marcos José Mello; Formosa do Oeste, Luiz Antonio Aguiar; São José das Palmeiras, Gilberto Salvador; Entre Rios do Oeste, Jones Heiden; São Pedro do Iguaçu, Francisco Dantas; Marumbi, Adhemar Rejani; Piraquara, Marcus Tesserolli, o Marquinhos; Rio Negro, Milton Paizani; Nova Prata do Iguaçu, Adroaldo Hoffelder; Bela Vista da Caroba, Dilso Storch; Cornélio Procópio, Amin Hannouche; e de Kaloré, Washington Luiz. “Foi uma semana de profícua atividade administrativa junto aos gestores municipais”, resumiu Ortega.