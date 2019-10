O Outubro Rosa Curitiba 2019, maior evento beneficente com motocicletas Harley Davidson do mundo, promovido pelo Hospital Erasto Gaertner em parceria com o HOG The One Curitiba Chapter e apoiado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, atingiu a impressionante marca de R$ 1,8 milhão de reais em doações para a construção do hospital Erastinho – primeiro hospital oncopediátrico do sul do país.

O valor é proveniente da arrecadação com ingressos dos mais de 2.500 motociclistas que vieram a Curitiba para o evento, com direito a megaencontro no Centro Cívico e shows na pedreira Paulo Leminski, neste sábado.

O vice-governador Darci Piana e o secretário Ney Leprevost, acompanhados de suas esposas, representaram o Governo do Paraná no encontro dos harleyros no Centro Civico, em frente ao Palácio Iguaçu. “Eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos por esse trabalho lindo. Quero dizer a vocês que o governador Ratinho Junior e a sua esposa Luciana Massa, criadora do Paraná Rosa, apoiam esse evento e estão também muito felizes com esse resultado”, disse Leprevost aos mais de 2,5 mil presentes. “Quando o Erastinho, estiver pronto, cada tijolinho, cada medicamento, cada equipamento, terá um pedacinho de cada um de vocês, porque foi com a ajuda de vocês que conseguimos arrecadar mais de R$ 1,8 milhão. Obrigado aos motociclistas de todo o Brasil”, completou.

