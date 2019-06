A Associação Comercial do Paraná realizou, em 25/06, uma reunião conjunta do Conselho de Segurança Pública e do Centro Seguro. O evento serviu para homenagear o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel, por sua atuação no cargo, reduzindo índices de criminalidade em toda a cidade, por conta da atuação da Guarda Municipal. O presidente da ACP, Gláucio Geara, abriu a reunião e fez a saudação à Rangel. A reunião recebeu o secretário estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária, coronel Rômulo Marinho Soares, como convidado especial. A reunião foi conduzida pelo coordenador de Segurança da ACP, Acef Said.

Geara destacou que o curitibano tem sentido uma melhoria na segurança, graças às ações desenvolvidas pelo prefeito Rafael Greca, o governador Ratinho Jr. e o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da ACP lembrou que no dia 16, a instituição, com colaboradores, fez a despichação de vários pontos da Rua Quinze de Novembro e como represália, vândalos picharam o bondinho da Rua das Flores, mas a prefeitura agiu com rapidez e no mesmo dia o ponto turístico foi limpo e as pichações foram apagadas. “Só temos que agradecer ao secretário Guilherme Rangel por sua atuação, melhorando a segurança da população curitibana com as ações da Guarda Municipal”, disse Geara.

O presidente da ACP agradeceu a visita do secretário de Segurança Pública e Administração, coronel Rômulo Marinho Soares, que assumiu há pouco o cargo na administração pública estadual. O coronel Marinho, como é conhecido, disse que está à disposição da comunidade para ouvir pedidos e sugestões, buscando aplicar na prática as necessidades da comunidade. “Quero sempre estar em contato com a população paranaense”, destacou o secretário estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

O Grupo Centro Seguro fez a entrega da homenagem ao secretário municipal Guilherme Rangel. Criado no início do ano, o grupo Centro Seguro vem provocando mudanças e melhorias tanto em questões de segurança como de revitalização da região central da cidade. Rangel recebeu um certificado do Centro Seguro e outro da ACP em agradecimento aos seus serviços à comunidade. “Não gosto de falar em sensação de segurança. Segurança ou você tem ou você não tem. Sou secretário desde 2017 e temos contado com a atuação dedicada da Guarda Municipal de Curitiba, que atua em conjunto com outras instituições como a Polícia Militar, o Centro Seguro e outras. Tivemos uma redução nos índices gerais de criminalidade de 38% em relação a 2018. É algo que se pode comemorar, mas não nos acomoda”, disse Guilherme Rangel.