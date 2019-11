O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, recebeu o presidente do Grupo Nissei, Sérgio Maeoka, que também é vice-presidente da CCIBJ-PR, na ultima quarta (6). A visita teve como objetivo apresentar um pouco a forma de atuação e gerenciamento do sistema das farmácias, em funcionamento há 30 anos no Brasil. Somente no Paraná, são quase 180 unidades, abertas em municípios de mais de 30 mil habitantes. “Nosso objetivo foi conhecer um pouco mais o secretário e nos colocarmos à disposição da gestão de saúde, naquilo que a gente possa, de alguma forma, auxiliar e orientar ou até mesmo contribuir ainda mais com o Paraná”, afirmou o empresário.

Ele estava acompanhado do diretor de Relações Institucionais e Públicas da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná, Osmar Kano. No Brasil, o Grupo Nissei já tem em funcionamento 300 unidades. Mais da metade, instituídas no Paraná. “Nosso compromisso é dialogar como todos aqueles que atuam no setor de saúde, isso é importante para o fortalecimento de parcerias e de novos caminhos. E hoje estamos com o Grupo Nissei, que faz uma visita oficial à Secretaria de Estado da Saúde”, destacou Beto Preto.