Secretário de saúde explica quais foram os casos suspeitos de coronavírus no PR

O secretário de saúde do Parana Beto Preto afirmou nesta quarta-feira (29) que não há motivo de pânico por conta do coronavírus no Estado. Ela relatou as três suspeitas recentes identificadas pela Secretaria.

Os dois casos descartados são de um tripulante de um navio de Hong Kong, que apresentava um pouco de febre, e de uma paciente que viajou para a China por 10 dias e estava internada em um hospital em Curitiba.

No terceiro caso suspeito, uma mulher de 23 anos possui sintomas leves da doença e deve ter o diagnóstico divulgado nos próximos dias.

