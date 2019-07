Julho foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser o mês da conscientização sobre hepatites virais, em especial as do tipo B e C. Em Guarapuava, a Secretaria de Saúde, através do SAE (Serviço de Atendimento Especializado), já deu início as ações que buscam aumentar a identificação dos vírus. “O exame é rápido, indolor e gratuito. A detecção permite que o tratamento seja iniciado imediatamente, o que no caso da Hepatite C, pode levar a um índice de cura de até 95%”, explicou o médico gastroenterologista, Celso Nilo Didoné Filho.

A campanha para estimular a realização do exame gratuito de detecção tem início com os pacientes do CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) e se estenderá para as UBS (Unidades Básicas de Saúde), onde os atendentes estão recebendo treinamento para realizar os exames. “As hepatites virais são a maior causa de cirrose, câncer e transplantes de fígado no Brasil e, em Guarapuava, ainda não há dados para determinar o número de casos que existem na cidade. Por isso, a importância de aumentarmos o número de diagnósticos”, ressaltou o secretário de Saúde, Celso Goes.

Serviço: Exame gratuito para detecção de hepatites virais

Data: segunda a sexta-feira

Hora: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Local: SAE – rua Presidente Getúlio Vargas, 1981