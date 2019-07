De um projeto para crianças voltado para uma pequena produção de alimentos no meio rural até um grande centro de empreendedorismo que envolve aceleradoras e incubadoras. O Sebrae/PR premiou, nesta terça-feira (02), as quatro iniciativas mais inovadoras destinadas ao estímulo da cultura empreendedora nas escolas e universidades.

A terceira edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, etapa estadual, recebeu 218 iniciativas em quatro categorias: ensino fundamental, médio, profissional e superior. Participaram da cerimônia o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, o diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, o superintendente da Secretaria de Educação do Paraná, Raph Gomes Alves, prefeitos, diretores e professores de várias regiões do Estado.

Os vencedores foram a Escola Municipal do Campo Pedro Mendes, de Mato Rico, com o projeto Espaço Sabor do Campo no ensino fundamental; o St. James International School, de Londrina, com a iniciativa St. James’ Startup Tech para o ensino médio, o Centro Estadual de Educação Profissional Cianorte (CEEP), de Cianorte, com o CEEP Trendy no ensino técnico; e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de Curitiba, com o HUB de Empreendedorismo na categoria ensino superior.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, o prêmio é uma maneira de valorizar os profissionais envolvidos e fortalecer as iniciativas que promovam a cultura empreendedora.

“Promover a educação empreendedora em todos os níveis é estratégico para o Sebrae. Queremos valorizar iniciativas que despertam competências múltiplas, capacidade de enfrentar novos desafios e promover transformações na vida profissional e pessoal. Acreditamos na transformação e num mundo melhor através da educação e, principalmente, no investimento em competências empreendedoras.”, afirma.

O programa é destinado a professores, secretários municipais e estaduais de educação, reitores, diretores e coordenadores em todos os níveis. A premiação foi realizada pelo terceiro ano no Estado e inspirou a realização da primeira edição nacional, em 2019. Os vencedores representarão o Paraná na etapa nacional, programada para agosto próximo.