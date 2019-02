Saúde fortalece alinhamento entre Estado e municípios

A necessidade de mudança e o compromisso com a transparência foram os pontos fortes da primeira reunião ordinária, deste ano, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes estaduais e municipais na discussão e pactuação de ações na área de saúde no Paraná. O encontro que contou com a presença de cerca de 400 pessoas aconteceu nesta quarta-feira (20) em Curitiba.

“Vivemos uma nova etapa”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Ele reforçou aos secretários municipais do Estado uma administração aberta a todos e dedicada à regionalização do atendimento à população.

“O diálogo e a transparência serão os fundamentos na discussão de todos os problemas que vamos enfrentar no caminho, que vamos trilhar juntos, para construir um único Paraná”, acrescentou se secretário.

O desafio se aplica a todos os níveis de gestão, salientou o diretor-geral da Secretaria da Saúde do Paraná, Nestor Werner Junior, explicando que o Estado passa por uma grande revisão de processos e a meta da regionalização é uma luta de todos.

“O Paraná está mudando e vamos em busca da inovação, olhando o que já foi feito e propondo novas soluções”, disse Werner. As diretrizes, metas e objetivos vão ser discutidos com toda a sociedade.

O déficit de recursos da pasta foi um dos pontos ressaltados no encontro. Porém, os dirigentes reforçaram que a gestão será aberta ao diálogo franco e sem cor partidária, com necessidade de participação do Ministério da Saúde, já que o financiamento das ações envolve recursos dos municípios, do Estado e da União.

De acordo com a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), Cristiane Pantaleão, a entidade é apartidária.

“Nossa defesa é pelas pessoas, pelo SUS no Estado do Paraná”, disse. O foco no fortalecimento da gestão municipal é, segundo ela, fundamental para melhorar o atendimento à população.

Dengue, febre amarela, vacinação, abastecimento de medicamentos e cirurgias eletivas também foram discutidos na reunião.