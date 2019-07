Cerca de 300 testes de hepatite B e C (os dois tipos da doença mais prevalentes no país) foram realizados no calçadão da Rua XV, na Boca Maldita, nesta quinta-feira (25/7), numa ação promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), Sesc e Instituto para Cuidado do Fígado (ICF).

“Eventos como este dão visibilidade às hepatites virais e chamam atenção da população, com relação à prevenção e diagnóstico precoce”, afirmou a coordenadora das Hepatites Virais da SMS, Elizabete Ferraz.

A ação faz parte do Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais (28/7) e do Julho Amarelo, mês de combate às doenças do fígado.

Do total de testes realizados, oito foram positivos (2,67%). Estes pacientes foram encaminhados para a realização de exame de carga viral e, em seguida, receberão tratamento nas unidades de saúde.

O motorista Antônio da Silva Toledo, 35 anos, resolveu aproveitar o evento para realizar os testes. “É a primeira vez que faço. Eu vi na TV sobre o evento e resolvi vir”, conta.

“Hepatite é uma doença silenciosa, que não se for tratada, pode levar à morte. As pessoas têm que se cuidar”, afirma.

A aposentada Sueli Cabral, 66 anos, elogiou a ação. “É importante que há esse empenho nesta campanha porque a maioria da população não procura melhorar a saúde. Às vezes, a pessoa tem a doença e não sabe que tem e não vai se tratar”, opinou, após realizar os testes para hepatite pela primeira vez na vida.

O aposentado Estefano Tenchak, 74 anos, nunca havia feito o exame também e aproveitou o evento para fazer o teste. “É um trabalho preventivo importante”, disse.

Foto: AEN/PR