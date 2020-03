Saúde envia vacina contra a gripe para os municípios

A Secretaria de Estado da Saúde começou nesta quinta-feira (26) o envio da terceira remessa de doses da vacina contra a gripe para as 22 Regionais de Saúde do Estado. A Secretaria recebeu, no começo da tarde, mais um lote com 368 mil doses vindas do Ministério da Saúde e, imediatamente, já iniciou o processo de encaminhamento para a distribuição entre os municípios.

“Agilizamos ao máximo os procedimentos de entrada e envio das vacinas para que todos os municípios recebam o mais rápido possível as novas doses”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Reforçamos ainda junto às Regionais de Saúde para que apoiem os municípios nesta importante campanha de imunização contra a gripe”, afirmou.

O Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) é o setor responsável pela estratégia de entrega das doses. “Contamos ainda com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que disponibilizou o helicóptero para transportar as vacinas para algumas localidades e este auxílio é fundamental neste momento”, destacou Beto Preto.

O helicóptero decolou nesta quinta-feira para fazer a rota de Pato Branco, Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Nesta sexta-feira (27), o percurso prevê a entrega em Maringá, Londrina e Guarapuava. Caminhões refrigerados do Cemepar levarão as vacinas para demais regionais.

A distribuição das 368 mil doses é feita de acordo com o quantitativo da população-alvo a ser vacinada e que foi projetada antecipadamente pelos municípios e Regionais de Saúde. A Central de Vacinas do município de Curitiba recebe nesta nova remessa 60 mil doses e a Regional de Saúde de Curitiba, mais 36 mil. A Regional de Londrina também terá neste envio 36 mil doses.

As regionais de Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu receberão 24 mil; a de Ponta Grossa e de Toledo, 16 mil doses; as regionais de Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Apucarana e Jacarezinho receberão, 12 mil doses cada uma; as regionais de Paranaguá e de Cornélio Procópio receberão 8 mil unidades da vacina; e as de Irati, União da Vitória, Cianorte, Telêmaco Borba e de Ivaiporã terão 4 mil unidades por Regional.

CAMPANHA – Nesta etapa, que começou no dia 23, e segue até 16 de abril, a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza tem como foco a vacinação de idosos, com mais de 60 anos, e trabalhadores da área da saúde. Os municípios realizam as ações locais para vacinação.