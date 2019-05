Curitiba já aplicou 210 mil doses da vacina contra a gripe em quase um mês de campanha, iniciada em 10 de abril. Com isso, estão imunizados até o momento 39% da população-alvo definida pelo Ministério da Saúde. A vacina é oferecida ao público prioritário em 110 unidades de saúde de Curitiba até o dia 31 de maio.

O grupo prioritário, definido pelo ministério, é composto por pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mães de bebês nascidos há até 45 dias, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas ou outras condições clínicas especiais (que apresentem prescrição médica) e professores da rede pública e privada.

Entre o público-alvo, as mães de bebês nascidos há até 45 dias são as que apresentam maior cobertura até o momento, com 86%. Em seguida, estão os idosos, com uma cobertura de 57%; os professores com 43% e as gestantes com 42%.

Foto: Daniel Castellano/SMCS